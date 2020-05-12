В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса

"Граждане, которые зарабатывают очень, очень много, должны внести больший вклад в восстановление страны, - заявил Шольц в интервью изданию Tagesspiegel am Sonntag. - Это является нашей целью и, безусловно, станет частью избирательной программы социал-демократов на очередных парламентских выборах".

По мнению министра, пандемия показала востребованность солидарности в обществе. Этого никто не должен забывать. Негативное впечатление оставили богатые люди во время финансового кризиса 2008 года. Они сэкономили миллиарды евро на налоговых послаблениях. А после всего вели себя так, словно они являются хозяевами жизни, не думая о других.

Ряд экспертов не согласен с предложением министра финансов. Так, директор института немецкой экономики (IW) Михаель Хютер считает этот шаг несвоевременным. "Сейчас не время для подстегивания ожиданий повышения налогов. Это также создаст напряжение для инвестиций, которые и так резко ослабли в условиях кризиса", - полагает экономист.

По словам Хютера, в целом в Германии существует эффективная система перераспределения налогов и трансфертов сверху вниз. Порядка 25 процентов налогоплательщиков приносят около 75 процентов поступлений от подоходного налога. Партийные программы из других эпох по повышению налогов представляются сегодня неактуальными. Для этого имеются другие экономические инструменты.

Предложение министра Шольца должно быть рассмотрено в правительстве. Консервативный блок ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель, формирующий вместе с социал-демократами правящую коалицию, выступает против налога для богатых. При этом христианские демократы указывают на коалиционное соглашение, согласно которому партнеры отказались от повышения налогов в текущем законодательном периоде.

Аналитики рассматривают заявление Олафа Шольца как попытку улучшить рейтинг СДПГ, который в последнее время заметно снизился. Опросы показывают, что 63,7 процента немцев считают налог на богатых справедливым, а 30,9 процента отвергают это предложение, пишет Welt.