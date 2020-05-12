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12.05.2020 23:49
Рубрика: Власть

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В Госдуме обсудили меры поддержки СМИ
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск № 100(8154)
В минкомсвязи и профильном комитете Госдумы озвучили меры, необходимые для поддержки СМИ. Сейчас, в весьма сложный период пандемии, важно продолжать информирование населения, поэтому предлагается включить медиа в перечень наиболее пострадавших отраслей, а заодно принять ряд решений - в том числе законодательных, которые помогут прессе вернуть прежние позиции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тема поддержки СМИ обсуждалась на заседании Комитета Госдумы по информполитике. Как сообщил журналистам его глава Александр Хинштейн, предложение о расширении списка пострадавших отраслей прозвучало в выступлениях всех докладчиков. Это представители минкомсвязи, Союза журналистов России (СЖР) и Торгово-промышленной палаты РФ. Глава СЖР Владимир Соловьев представил результаты исследований, в котором приняли участие 563 представителя региональных, районных и местных средств массовой информации из 85 субъектов России. Выяснилось, что у 37,5 процента опрошенных в период пандемии сократились тиражи и количество эфиров, 19 процентов изданий сократили штаты. При этом поддержку от региональной власти получили всего 14 процентов СМИ.

Фото: iStock
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Участники опроса назвали среди необходимых мер поддержки субсидирование и гранты, освобождение от арендной платы, снижение налоговой нагрузки. А самое главное - включение отрасли в число наиболее пострадавших. Минкомсвязи ожидает, что падение доходов СМИ от рекламы из-за распространения коронавируса составит до 30 процентов по итогам года, заявил на заседании замглавы ведомства Алексей Волин. По его словам, в поддержке нуждаются не только СМИ, но и полиграфическая, и рекламная деятельность. Также "очень драматична ситуация с книгами" - эта отрасль ежемесячно теряет по 1,5 млрд рублей от того, что не работают книжные магазины и серьезно сокращен спрос. Соответствующие предложения по поддержке отрасли уже направлены в правительство, уточнил Александр Хинштейн. При этом предлагается включить в перечень пострадавших отраслей как телерадиовещательные организации, печатные издания, так и рекламные компании и предприятия книжной индустрии. В том числе - издательства, полиграфические предприятия, типографии. Если такое решение будет принято, то господдержка, в числе прочего, будет предполагать освобождение от уплаты налогов и сборов в нынешнем году по аналогии с организациями малого и среднего бизнеса, сообщил глава комитета. Предложено рассмотреть вопрос о введении моратория на рост цен на бумагу и полиграфические услуги, а также распространить на СМИ "надзорные каникулы" до конца нынешнего года. Еще одна мера поддержки - обнуление платежей за аренду муниципальной и государственной собственности.

СМИ и предприятия книжной индустирии предлагается включить в список наиболее пострадавших отраслей

"Если усилий одного комитета окажется недостаточно, возможно, нам предстоит привлечь к этой работе всю Госдуму и поставить вопрос перед парламентом, - заметил Хинштейн. - Согласитесь, речь идет о важнейшей отрасли, поскольку информирование населения в условиях любых социальных сложностей - это вопрос государственной важности".

Фото: iStock
Минкомсвязь: Падение рекламных доходов СМИ может достичь 30%

Между тем СМИ могут помочь не только финансовыми мерами, но и поправками на законодательном уровне. Как рассказал Алексей Волин, минкомсвязи рассматривает возможность смягчения законов о рекламе и возрастной маркировке с тем, чтобы поддержать медиа, пострадавшие в результате введенных ограничений. Что касается возрастной маркировки, то законам в этой сфере следует придать сугубо рекомендательный характер, считают в ведомстве. В части либерализации рынка рекламы предлагается расширить перечень тех товаров и услуг, которые могут рекламироваться. Еще одно предложение - установить более либеральные сроки отправки обязательного экземпляра - необязательно делать это день в день, потому что он достаточно долго идет по почте, пояснил представитель минкомсвязи. "Необходимо потом провести анализ ситуации и, может быть, вообще поставить вопрос о ликвидации целого ряда не всегда эффективных ограничений или тех, без которых, как показала жизнь, можно обойтись", - заметил Волин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество СМИ и соцсети Законодательная власть Госдума Правительство Минкомсвязь

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