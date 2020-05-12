В Ирландии нашли эффективный способ поддержать иммунитет в период пандемии

Ученые из старейшего университета Ирландии - дублинского Тринити-колледжа - настоятельно рекомендовали пожилым людям принимать добавки витамина D для поддержания иммунитета в период пандемии, сообщает Irish Times.

Специалисты выявили четкую статистическую взаимосвязь между недостатком в организме данного микроэлемента у представителей различных возрастных групп и уровнем смертности от опасной инфекции. По мнению профессора Роуз Энн Кенни, по мере старения организм сталкивается с дефицитом витамина D, который играет важную роль в так называемом мукозальном иммунитете, что увеличивает восприимчивость к острым респираторным заболеваниям. По ее словам, частично это объясняет тот факт, что коронавирус представляет наибольшую опасность именно для людей пожилого возраста. Результаты ее исследований опубликованы в профильном издании Irish Medical Journal.

Мы зафиксировали корреляцию между этими показателями, которые нельзя игнорировать, - сказала Кенни. По ее словам, выводы местных ученых также подтверждаются данными аналогичных исследований, проведенных в Великобритании и США.