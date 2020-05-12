В Ирландии нашли эффективный способ поддержать иммунитет в период пандемии

Новости

Супергерои и злодеи отдали свои маски врачам для борьбы с коронавирусом 13:55
ФСБ предотвратила теракт в Тверской области 13:53
Под Калининградом силовики задержали 29 "черных копателей" 13:42
28-летний певец и актер Влад Соколовский заразился коронавирусом 13:40
В Калининградской области режим самоизоляции сохранили для пожилых 13:39
Не стало писателя и общественного деятеля Константина Крылова 13:38
Мэра Инты заподозрили в получении особо крупной взятки 13:34
Сгоревшие в Петербурге и Москве аппараты ИВЛ были сделаны на одном заводе 13:32
Пожарные и спасатели Москвы в праздники спасли шесть человек 13:32
Собрания в многоквартирных домах можно будет проводить по интернету 13:30
Власти Кубани начали снимать ограничения на работу предприятий 13:28
Волгоградский облздрав опроверг данные о работающих в наволочках врачах 13:25
В Сочи на одной улице сгорели четыре автомобиля 13:24
Братья Руссо объявили о запуске нового онлайн-шоу в Instagram 13:22
Британец создал онлайн-игру, где нужно соблюдать социальную дистанцию 13:20
Новый клип Little Big собрал более 18 миллионов просмотров 13:12
Самая пожилая испанка вылечилась от коронавируса 13:10
Хоккеист СКА Лехтеря перешел в "Спартак" 13:08
В Элисте сбежавший пациент с COVID-19 попал на операционный стол 13:03
Белгородец выиграл в лотерею 1,4 миллиона рублей 13:03
В Брянске сообщили о семи новых жертвах COVID-19 13:02
Заразиться на здоровье: Чем опасны "коронавирусные вечеринки" 13:02
Песков напомнил позицию Путина по голосованию по поправкам к Конституции 12:57
Дума продлила эксперимент по голосованию на цифровых участках 12:55
В Беларуси перенесли премьеру спектакля "En souvenir de Шагал" 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если возникли проблемы с пропуском на передвижение по Москве
Что делать, если возникли проблемы с пропуском на передвижение по Москве
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
12.05.2020 12:35
Рубрика: В мире

В Ирландии нашли эффективный способ поддержать иммунитет в период пандемии

Текст: Владимир Шилов

Ученые из старейшего университета Ирландии - дублинского Тринити-колледжа - настоятельно рекомендовали пожилым людям принимать добавки витамина D для поддержания иммунитета в период пандемии, сообщает Irish Times.

В Ирландии призвали запретить курение на террасах кафе и пабов

Специалисты выявили четкую статистическую взаимосвязь между недостатком в организме данного микроэлемента у представителей различных возрастных групп и уровнем смертности от опасной инфекции. По мнению профессора Роуз Энн Кенни, по мере старения организм сталкивается с дефицитом витамина D, который играет важную роль в так называемом мукозальном иммунитете, что увеличивает восприимчивость к острым респираторным заболеваниям. По ее словам, частично это объясняет тот факт, что коронавирус представляет наибольшую опасность именно для людей пожилого возраста. Результаты ее исследований опубликованы в профильном издании Irish Medical Journal.

Мы зафиксировали корреляцию между этими показателями, которые нельзя игнорировать, - сказала Кенни. По ее словам, выводы местных ученых также подтверждаются данными аналогичных исследований, проведенных в Великобритании и США.

В мире Европа Ирландия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков напомнил позицию Путина по голосованию по поправкам к Конституции
В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за хамство
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Россия вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев COVID-19
Москвичей без масок в транспорте 12 мая будут только предупреждать
Как в Германии готовятся к 75-летию окончания Второй мировой войны
Как Великобритания будет выходить из карантина