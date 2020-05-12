11 мая на онлайн-площадке "РГ" прошел Совет экспертов "Кинопродюсеры России: Кто скомандует "Мотор!"?", организованный совместно с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), о сегодняшней ситуации, в которой оказался кинематограф. На связь с редакцией вышли заместитель министра культуры, курирующий вопросы кинематографии и цифровых технологий, Максим Ксензов; председатель правления АПКиТ, глава кинокомпании "СТВ", продюсер Сергей Сельянов; генеральный продюсер кинокомпании "Star Media", член правления АПКиТ Влад Ряшин, генеральный продюсер кинокомпании "Art Pictures Vision" Дмитрий Табарчук; народный артист РФ, худрук Театра Наций Евгений Миронов и заслуженный артист РФ Максим Аверин.

Информационными поводами для беседы стали два важных документа. Накануне Роспотребнадзор обнародовал документ, в котором с учетом предложений АПКиТ подготовил соответствующие рекомендации для организации киносъемочного процесса. В него вошли пункты, определяющие, какие меры дезинфекции и безопасности должны соблюдаться на съемочных площадках. Второе - и об этом Максим Ксензов объявил в начале Совета экспертов - с 12 мая его ведомство на еженедельной основе будет осуществлять мониторинг и анализ финансово-экономических показателей системообразующих организаций в сфере культуры. Соответствующие меры и правила их предоставления системообразующим предприятиям были утверждены 10 мая постановлением правительства РФ. Приведем самые интересные места из выступлений.

Максим Ксензов: "Эффективность нашей работы, наверное, будет видна осенью и зимой. Станет понятно, каким образом кинематографическая отрасль будет себя чувствовать в следующем году. Мы анализировали ситуацию с теми компаниями, которые пострадают, обратились в правительство РФ с тем, чтобы включить их в перечень наиболее пострадавших отраслей ОКВЭД 59-11. Там не только кинокомпании, киностудии и система проката, но и телевизионные компании, телеканалы, музыкальная индустрия. Правительственная комиссия приняла ОКВЭД, касающийся кинотеатров, то есть кинотеатральные сети на сегодняшний день более защищены. При этом мы стараемся сейчас уделять внимание всем компаниям. Но, конечно, еще много вопросов. Мы пока не понимаем, когда будет точка отсчета, когда начнут работать студии, когда кинокомпании выйдут на съемки, что будет с кинотеатральными сетями, если они откроются, когда люди пойдут в кинотеатры. Еще раз подчеркну, что мы направили целый набор обращений и предложений в правительство. И продолжаем работу в этом направлении, в частности с минэкономразвития, чтобы компании - производители кинофильмов и телепрограмм включили в перечень наиболее пострадавших организаций, что означает целый набор мер поддержки. Мы понимаем, что есть на самом деле два направления. Это как раз включение отраслей в ОКВЭД как наиболее пострадавших и формирование перечня системообразующих предприятий.

А как снимать сцены с поцелуями? Он ее догнал. Полтора метра и стоп? Дальше дорисовывать компьютерной графикой?

И вот 10 мая вышло постановление правительства - первый системный документ, который мы ждали, определяющий, в чем будут выражаться меры поддержки системообразующих предприятий в сфере культуры и каково будет взаимодействие министерства культуры, минэкономразвития и представителей отрасли. Определены подходы, сформулированы требования и приведен перечень мер. Среди мер поддержки - госсубсидии, рассрочки по налогам, возможность получения государственных гарантий по кредитам и так далее. Решения будут приниматься правительственной комиссией на основании данных мониторинга таких предприятий, которые с 12 мая предстоит осуществлять министерству культуры и минэкономразвития. Но нужно понимать, что статус "системообразующее предприятие" - это не только права, но и набор обязанностей, которые эта организация должна будет выполнять".

Сергей Сельянов: "Мы выражаем готовность выходить на съемочную площадку. Ассоциация продюсеров кино и телевидения вела работу совместно с Роспотребнадзором по выработке рекомендаций. Но если завтра президент или премьер скажут, что можно снимать, соблюдая эти условия, далеко не все съемочные группы смогут выйти на площадку. Какие-то регионы подают сигналы, что они не готовы завтра дать такое разрешение. Наверное, последней в этом строю будет Москва, самый большой регион по производству. Потому что в Москве наиболее сложная обстановка. Но, тем не менее, регионы, конечно, будут ориентироваться на центр. А какие решения и когда примут на высшем уровне, мы не знаем.

По поводу условия невозможности съемок с массовками. Не получится. Но сложность не только в этом. Помимо распоряжения правительства, есть еще личностные факторы. Разные настроения у наших коллег - как у продюсеров, так и у членов съемочной группы. Кто-то, возможно, откажется. Кто-то из продюсеров не захочет на себя брать такую ответственность. Какие-то проекты просто не пройдут, поскольку не смогут при съемках соблюдать рекомендации. Например, фильмы, где есть сцены с поцелуями, классическое такое кино, она убегает, он ее догоняет. Догнал. Полтора метра - и стоп! Дальше что? Дорисовывать компьютерной графикой? Это ведет к удорожанию. А бюджеты падают. Соответственно, готовы ли люди будут к тому, что изменятся условия труда, и, возможно, к снижению заработной платы? Кто-то готов, кто-то нет. Это улица с двусторонним движением. Почему мы начали обращаться? Не только из-за собственных интересов. Небольшое число - 10-12 тысяч наших коллег, наших сестер и братьев, извините за пафос, участников съемочной группы - без зарплаты, полностью лишены средств к существованию сейчас. То, что отрасль не включают в список пострадавших, довольно странно. А что еще должно произойти? Съемки тотально остановлены. Можно компенсировать, наверное, другими способами. Хотя бы 50 тысяч рублей за два месяца, апрель-май, выдать всем, кто участвует в кинопроцессе. Таких людей 10-12 тысяч человек. Это 500 миллионов - не так много. Была бы конкретная адресная поддержка. А большинство из них - индивидуальные предприниматели, которые не могут получать пособие по безработице. И это фрилансеры - люди, которые не приписаны к штату".

Евгений Миронов: "Кино в России очень молодое, ему всего 20 лет. В 90-е годы начало зарождаться наше новое кино. Заработали кинотеатры. Сегодня также тяжелые времена, как и в 90-е годы. И здорово, что министерство культуры и Роспотребнадзор - союзники. Киноотрасль, как никакая другая, требует внимания. Мы сейчас, как говорят ведущие экономисты, входим в двухгодичный кризис - и экономический, и духовный. Кто будет выводить из этого кризиса? Какие психологи? Конечно, люди искусства - театра и кино. Как Голливуд "вытаскивал за уши" Америку во времена Великой депрессии. Конечно, необходима помощь работникам этой отрасли, срочная причем. В театре в этом смысле легче - актеры имеют зарплату. Она небольшая, 15-20 тысяч, остальное мы доплачиваем - доходы со спектаклей. Бюджет складывается 50 на 50: федеральная помощь и то, что зарабатывает театр. Но в кино - огромная армия людей: гримеры, костюмеры, реквизиторы и другие. Если мы им не поможем, мы отрасль не сохраним. Должны быть выделены деньги, созданы условия, чтобы мы сохранили кино, - как говорил Ленин, - важнейшее из искусств".

Дмитрий Табарчук: "Хочу поблагодарить АПКиТ, что поддержала: была создана инициативная группа, в состав которой входил не только я, но еще и ряд продюсеров с большим опытом работы. Мы перевели большое количество зарубежных документов. Надо понимать, что в разных государствах свои санэпиднормы. У нас - одни, в Швеции, которая пошла по своему пути, - другие, в Германии - третьи и так далее. Мы с Роспотребнадзором с учетом тех рекомендаций, которые они создавали для других отраслей, приняли участие в разработке этого документа. Сотрудники Роспотребнадзора, по сути дела, подписывали рекомендации в выходные дни. Мне кажется, что это символично. Но, как уже правильно отметили, это всего лишь первый этап. Дальше главы регионов сами, в зависимости от санэпидобстановки, примут решение.

Но надо понимать, что помимо ответственности продюсера, который отвечает по закону за здоровье сотрудников, что работают у него на площадке, есть еще понятие личной ответственности каждого члена съемочной группы, который может заразиться и на работе, и дома. Можно поставить одного-двух-трех "надзирателей", которые будут контролировать, чтобы каждые 2-3 часа менялись маски, обрабатывались поверхности. Но невозможно проконтролировать человека, который пойдет в соседний магазин и не наденет маску. Продюсерам будет непросто. Мы подсчитали примерно дополнительные расходы - первичные, которые могут лечь на каждую смену, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Они варьируются от 30 до 50 тысяч рублей, а то и больше в зависимости от количества людей в съемочной группе. Это связано с приобретением масок, очистителей воздуха, различных дезинфицирующих жидкостей, организацией раздельного питания. Но ключевым моментом является тот факт, что, к сожалению, упадет выработка. Иначе все меры соблюдать не получится. Это касается и поэтапного входа людей в рабочие зоны. Я не исключаю, что большинство сцен будут переноситься на улицу, потому что там проще".

Влад Ряшин: "Мы сейчас говорим все больше о государстве и о тех мерах, которые принимаются, это очень нужно и правильно. Но я бы расширил тему: есть и другие рыночные механизмы поддержки отрасли, которые требуют определенных консультаций регулирования. Я знаю, что в планах минкульта создать некий план шагов до конца года - стратегию развития кинематографа, и здесь целый ряд сопутствующих вещей, когда нам необходимо использовать настоящее время, эту паузу в активном производстве. Речь о продолжении антипиратских инициатив. Это и отчетность, и прозрачность наших ведущих стриминговых платформ, это рибейт в обязательном порядке (рибейт - возвращение средств за съемки в определенном регионе. - Прим. С.А.). У нас произошла удивительная метаморфоза. Правительство в прошлом году выделило определенные бюджетные рибейты, были проведены в течение двух лет переговоры с международными игроками на предмет вхождения на российский рынок в качестве игрока. И затем в первом квартале эта цифра на рибейты была с бюджета снята. И как ни странно, пандемия помогла, хотя это решение не было с ней связано. Потому что если бы она не случилась и если бы не было карантина, то мы бы сейчас имели абсолютно бледнейший вид перед нашими партнерами, с которыми два года вели переговоры. Но надо идти дальше. Что такое рибейты? Это не значит, что государство будет выделять какие-то непонятные сотни миллионов или десятки миллионов долларов не пойми кому. Речь идет о другом: о том, что мы, частный бизнес, привлечем инвестиции в страну в десятки, сотни миллионов, а государство, как это во всем мире функционирует, вернет часть затрат инвестору, зашедшему с этими деньгами. Копродукция во всем мире - мощнейшая часть поддержки локальных индустрий.

Еще одна тема - поддержка независимых продюсеров за счет регулирования вопроса прав. Тут можно делать отдельную конференцию, на которой не все договорятся. Но тема коммерческого использования прав на произведенный продукт очень важна, и здесь тоже нужно регулирование.

Волнуют и насущные вопросы: что будут делать телеканалы при падении рекламного телевизионного рынка на 30, 40, а то и на 50 процентов? Сейчас звучат самые ужасные прогнозы. Какими цифрами государство поддержит наших вещателей, которые смогут инвестировать в контент, никто не понимает. Смогут ли каналы оплачивать производство, если даже будет возможность начать производить завтра? Готовы ли специалисты, понимая, что это обоюдостороннее движение? То есть, с одной стороны, продюсеры обязаны обеспечить безопасность на площадке, с другой - бюджеты падают. Как говорил замминистра связи Алексей Волин в контексте другого примера, "на рынке произошли ножницы". То есть нужно делать одно, а ситуация подталкивает принципиально к другому. Понятна позиция Роспотребнадзора, понятно, как дальше действовать. Дальше смотрим, что по рынку, постоянные консультации и коммуникация".

Максим Аверин: "Возьмем, к примеру, вопрос массовки. Институт артистов массовых сцен давно хлипкий. Часто люди приходят просто с улицы. Конечно же, есть опасность от них заразиться, конечно, надо это исключать. Далее. Мне как артисту странно играть на расстоянии полтора метра, потому что моя профессия чувствительная. Евгений Витальевич говорил про театр, что невозможно играть Отелло и душить где-то в районе кулисы, а Дездемона - где-то там. Это смешно. А кино - вообще искусство интимное. Как играть чувства, как играть любовь, находясь далеко от партнера? В кадр ты, конечно, не войдешь ни в какой маске. Это тоже смешно. Хотя, я думаю, что наш медицинский сериал "Склифосовский", который сейчас стоит и не доснят (мы же работаем под эфир), мог бы поднять тему пандемии. Я просил авторов поднять тему, о которой мы обычно умалчиваем. Мы стараемся не замечать людей, которые попали в беду со здоровьем. И мы заговорили об этом в нашем фильме, который посвящен и работе врачей. Конечно, то, что делают эти люди, - подвиг. Но больше всего я еще переживаю за тех врачей и медицинских работников, которые перепрофилируются. Когда они занимаются одной специальностью всю жизнь и вдруг вынуждены освоить в спешном порядке другую. Понятное дело, что это профессиональный долг. И в этом смысле надо их поддерживать и на государственном уровне, и по-человечески. А что касается кино, конечно же, я выслушиваю продюсеров, понимаю, какие убытки терпит производство. Конечно, когда ты на вершине этого производства, сложнее каждый механизм удержать. Но я призываю к тому, чтобы все-таки коллективы высоких профессионалов - это гримеры, осветительские и операторские цеха, звуковики, художники и другие - уберечь и не растерять. Это большие труженики, которые много лет в профессии, таких нужно беречь".

Сергей Сельянов: "В целом я считаю, что съемки нужно возобновлять. Жизнь полна опасностей и тревог. Никто не отменял травмы на автодорогах, грипп и туберкулез, от которого погибают полтора миллиона человек в год, бытовых травм и прочих условий. Сейчас у нас на глазах происходит драма врачей - многие заражаются и даже умирают, выполняя свой долг. Да, вроде бы здесь на кону жизнь людей, а тут - кино. Но каждое дело должно делаться. Мы не можем остановить жизнь. А дальше нужно решать конкретно в каждом случае. А контент в сегодняшних условиях - витамин для всех людей во всех странах мира. Сейчас лидирует выражение "Был контент король, а стал император". И снимать кино - отчасти тоже наш долг. Мы не будем его сравнивать с врачебным, но давайте активно искать с помощью власти, как кинематографу вернуться к зрителю".