В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС

Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции. Соответствующий контракт сегодня был подписан между Роскосмосом и НАСА.

"Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле "Союз МС" осенью 2020 г.", - передает ТАСС сообщение пресс-службы российской корпорации.

Сумма контракта не уточнялась, но ранее американская сторона озвучивала цифры порядка 90 млн долларов. Тот же источник сообщал, что запуск произойдет ориентировочно в октябре и что США рассматривают возможность покупки еще одного места на станции.