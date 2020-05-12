Сегодня медики во всем мире находятся в поиске - как спасать пациентов с коронавирусом. Пока не создана вакцина - врачи пытаются помочь больным, опробуя всевозможные перспективные препараты и медтехнологии. Работа эта напоминает качели: вирус коварен, а изучен мало, медики, казалось бы, получают обнадеживающий результат, но потом вирус "уворачивается", и лекарство, на которое возлагались надежды чуть ли не как на панацею, отправляется на скамейку запасных. "РГ - Неделя" собрала все самое интересное из того, что сегодня используют наши врачи.

Лекарства, которое бы прицельно "убивало" новый вирус, пока нет. Но ученые выяснили: строение "короны" или, как говорят специалисты "сиквенс", на 95 процентов повторяет другой коронавирус - SARS, который также вызывал атипичную пневмонию. Правда, тот вирус не был таким заразным, как нынешний, а после эпидемии 2002-2003 года и вовсе исчез и пока больше не появлялся. Поэтому вакцину против него разрабатывать начали, но так и не закончили - не на ком было проверять, инфекция исчезла. Теперь те, старые наработки ученые используют, чтобы побыстрее создать защиту от "короны". Но, как предупреждают эпидемиологи, рассчитывать на быстрый результат, какие бы подбадривающие заявления не делались сейчас, не стоит: "сконструировать" вакцину не сложно, сказал "РГ" замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов. Труднее и намного дольше провести полноценные клинические исследования, чтобы доказать, что препарат эффективен и безопасен, и его можно применять у миллионов людей.

Параллельно с вакциной идут поиски лекарства, способного снизить разрушительное влияние вируса на организм. В России сейчас по разрешению минздрава проводятся клинические исследования восьми препаратов при COVID-19 c абсолютно разными механизмами действия. Некоторые применялись в Китае, США, европейских странах, другие - разработка российских ученых.

Поиски идут в нескольких направлениях: одни должны помешать вирусу, попавшему в организм, размножаться и "безобразничать"; другие способны усилить защитные силы самого организма; третьи нужны, чтобы противостоять тяжелым осложнениям, возникающим при COVID-19, - например, предотвратить "цитокиновый шторм" - бурную реакцию сбившейся с настроек иммунной системы. Именно из-за неадекватного иммунного ответа в легких возникает сильнейшее воспаление и тромбы в сосудах, что и приводит к гибели больного. Сегодня уже накопилось достаточно знаний о том, что происходит с организмом под влиянием вируса, и медики пытаются "перепрофилировать" уже известные лекарства, которые помогают справиться с заболеванием.

До сих пор медики опирались на локальный опыт китайских, а потом европейских и американских врачей, но говорить о том, что препарат "работает", можно только опробовав его на достаточно большой выборке пациентов. Сейчас появились такие первые обобщающие результаты. Эффективной, например, оказалась комбинация из двух препаратов, которую применяют у ВИЧ-инфицированных. Сейчас ее дополняют другими антивирусными лекарствами, препаратами, воздействующими на иммунитет, а также защищающими от образования тромбов. А вот противомалярийный препарат, на который делали ставку, как на профилактическое средство, надежд, похоже, не оправдал. Хотя исследования продолжаются.