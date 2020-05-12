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12.05.2020 18:29
Рубрика: Происшествия

За майские праздники площадь лесных пожаров снизилась в 6 раз

Текст: Тимофей Борисов

В период с 1 по 11 мая лесопожарные службы потушили в 45 регионах России более 900 лесных пожаров, в том числе Забайкальском крае - 79 лесных пожаров.

В результате почти в 6 раз по сравнению с началом мая снизилась площадь лесных пожаров в целом по стране. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.

Фото: РИА Новости
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На улучшение обстановки повлияла погода и усиленные действия пожарных десантников. Об эффективности их усилий говорит тот факт, что снижение достигнуто в труднодоступных местах, особенно в Забайкальском крае.

- Парашютисты-десантники работают в автономных условиях, в условиях сложного рельефа местности, там, где не может пройти техника, где местами горный заболоченный ландшафт при сильной ветровой нагрузке, - сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Там также сообщили, что активно ведется разведка местности и в случае необходимости будет задействовано собственное воздушное судно, вертолет Robinson R-44, для обеспечения авиационного мониторинга лесных пожаров и оперативных перебросок малых групп десантников-пожарных.

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