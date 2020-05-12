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12.05.2020 22:57
Рубрика: Экономика

Четвертый закон робототехники

За нас будут выбирать одежду, технику и даже продукты машины
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Неделя № 101(8155)
"Цвет автомобиля может быть любым, если он черный", - легендарная фраза Генри Форда снова может стать актуальной. Одним из последствий пандемии будет возвращение суверенитета производителю. Именно на заводах и фабриках будут решать, какого фасона нам нужна одежда, обувь, какие характеристики техники необходимы потребителю, а какие - лишь ненужная блажь. В мире, где клиент долгое время был всегда прав, назревают перемены, предупреждает директор центра научно-технического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.
Каноны потребления нам отныне будут диктовать роботы Фото: iStock / JIRAROJ PRADITCHAROENKUL Каноны потребления нам отныне будут диктовать роботы Фото: iStock / JIRAROJ PRADITCHAROENKUL
Каноны потребления нам отныне будут диктовать роботы Фото: iStock / JIRAROJ PRADITCHAROENKUL

"После окончания пандемии в экономике произойдет несколько важных изменений, - рассказывает Александр Чулок. - Компаниям будет трудно получить долгосрочные кредиты под низкие проценты, при этом возникнет необходимость перестраивать многие бизнес-процессы под новую реальность. Возникнет потребность снизить себестоимость продукции, в том числе за счет ее унификации. В то же время и потребители начнут более рационально подходить к своим тратам, отказываясь от излишеств. Естественным итогом этих процессов - по крайней мере на пару ближайших лет - станет возврат суверенитета производителю - именно он будет решать, что и как ему производить, при этом покупателю будет сложно навязывать свои условия".

Фото: Istock
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Еще одним способом сократить издержки производителей - внедрение робототехники. Эксперты минпромторга подсчитали, что применение промышленных роботов позволяет увеличить эффективность выполнения реализуемой операции на производстве не менее чем на 40%. Однако такой эффект достигается лишь при выполнении ряда условий. Во-первых, нужен массовый выпуск изделий, для создания которых используются одни и те же технологические операции. И, во-вторых, автоматизация производственной линии должна быть учтена еще на этапе проектирования будущего продукта, добавляет исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская. Поэтому при переходе на новые технологические стандарты промышленности будет намного проще идти своим путем, не сосредотачиваясь на необходимости угодить вкусам покупателей.

"Сейчас в нашем мире начнется эра рациональных сюжетов, - описывает ближайшее будущее Александр Чулок. - Раньше конкуренция шла вокруг клиентоориентированности - как лучше ублажить потребителя. Теперь же настанет время поиска наиболее разумных и эффективных решений".

Разумными решениями для использования роботов станут в первую очередь транспорт и логистика, следом они проникнут на сборочные производства, в машиностроение, приборостроение, производства электроники, пищевых продуктов, анализирует руководитель направления прикладных решений для производства ИТ-компании КРОК Иван Попков.

Впрочем, законы рынка никто не отменял, производителей в мире останется по-прежнему множество, и мы точно так же сможем выбирать среди их продукции наиболее симпатичные каждому из нас изделия. Но "халат с перламутровыми пуговицами" Семену Горбункову найти будет уже сложнее.

Однако это станет заделом для следующего этапа, на котором клиент снова станет главным, и именно он будет задавать стандарты для всего рынка. Но к этому моменту "революция роботов" уже будет завершена, и промышленность снова будет готова поставлять те изыски, по которым люди успеют соскучиться.

Каноны потребления нам отныне будут диктовать роботы.

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