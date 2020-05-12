Захарова отметила необъективность западных СМИ в освещении ситуации с COVID

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ряд публикаций западных СМИ о якобы занижении властями России статистики по коронавирусу. Вышедшие в 10-12 мая материалы в Financial Times и New York Times" она сравнила с информационным залпом.

"Я хочу обратить ваше внимание на то, что это был залп, он пошел 10, 11, 12 мая. И в качестве центральных в этом залпе выступили две крупнейшие западные газеты: Financial Times и New York Times", - заявила Захарова эфире канала "Россия 1".

Она отметила сходство в подаче текстов в разных СМИ.

"Явно один почерк и там, и там, то есть явно была какая-то база для написания этих материалов, это видно невооруженным взглядом", - констатировала она.

При этом, по мнению Захаровой, комментарии российских представителей по ситуации с коронавирусом, сознательно игнорировались или подавались в невыгодном ракурсе.

"В данном случае превалирует мнение, только подтверждающее правоту заявленного тезиса (о занижении статистических данных - РГ), - подчеркнула представитель МИД РФ. - Ничего для того, чтобы предоставить площадку российской стороне по актуальной теме, здесь нет".