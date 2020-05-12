Новости

Сейм Польши одобрил смешанное голосование на выборах президента 01:33
Ростовская область начнет снимать санитарные ограничения уже с 15 мая 01:11
Угроза заражения COVID не помогла освобождению Фухимори из тюрьмы в Перу 00:40
Медведев предложил создать единый реестр вакансий 00:28
Председатель Мосгордумы: Пропускной режим в Москве оправдывает себя 00:11
Более 1 млн семей с детьми уже подали заявки на единовременные пособия 12.05.2020
В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС 12.05.2020
UFC планирует провести бой Нурмагомедов - Гэтжи на острове летом 12.05.2020
Врачи предупредили, что коронавирус может грозить бесплодием 12.05.2020
Сайнс подпишет контракт с "Феррари" в течение 48 часов 12.05.2020
В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом 12.05.2020
Власти Москвы оценили число нарушений масочного режима 12.05.2020
На Ставрополье арестован мужчина, бросивший гранату в соседей 12.05.2020
Московское метро назвало закупочные цены масок 12.05.2020
Число выявленных случаев COVID-19 в ВС РФ превышает 3,3 тысячи человек 12.05.2020
Захарова отметила необъективность западных СМИ в освещении ситуации с COVID 12.05.2020
Блокчейн-проект TON Павла Дурова закрывается 12.05.2020
Голикова: Из обследованных медиков антитела к коронавирусу имел каждый пятый 12.05.2020
В Москве снова можно получать SMS-пропуска 12.05.2020
Антикризисный транспорт бизнеса: выбираем недорогой подержанный "каблук" 12.05.2020
Жалобы на завышение цен на медицинские перчатки поступили в ФАС 12.05.2020
Минэнерго США ожидает полное снятие карантина в мире в конце 2020 года 12.05.2020
Жители деревень на севере Сирии развернули колонну военных США 12.05.2020
В Москве цифровой пропуск можно снова получить по SMS 12.05.2020
Татьяна Голикова: Количество безработных в России удвоилось 12.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если возникли проблемы с пропуском на передвижение по Москве
Что делать, если возникли проблемы с пропуском на передвижение по Москве
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
12.05.2020 21:35
Рубрика: Власть

Захарова отметила необъективность западных СМИ в освещении ситуации с COVID

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ряд публикаций западных СМИ о якобы занижении властями России статистики по коронавирусу. Вышедшие в 10-12 мая материалы в Financial Times и New York Times" она сравнила с информационным залпом.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Косачев оценил внесенную в конгресс США резолюцию по России
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Пушков ответил Белому дому на заявление о победе США над нацизмом

"Я хочу обратить ваше внимание на то, что это был залп, он пошел 10, 11, 12 мая. И в качестве центральных в этом залпе выступили две крупнейшие западные газеты: Financial Times и New York Times", - заявила Захарова эфире канала "Россия 1".

Она отметила сходство в подаче текстов в разных СМИ.

"Явно один почерк и там, и там, то есть явно была какая-то база для написания этих материалов, это видно невооруженным взглядом", - констатировала она.

При этом, по мнению Захаровой, комментарии российских представителей по ситуации с коронавирусом, сознательно игнорировались или подавались в невыгодном ракурсе.

"В данном случае превалирует мнение, только подтверждающее правоту заявленного тезиса (о занижении статистических данных - РГ), - подчеркнула представитель МИД РФ. - Ничего для того, чтобы предоставить площадку российской стороне по актуальной теме, здесь нет".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Обращение Владимира Путина в День Победы смотрели более 15 млн россиян
Новые меры поддержки граждан и бизнеса: кому полагаются выплаты от государства
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
В Москве снова можно получать SMS-пропуска
Захарова отметила необъективность западных СМИ в освещении ситуации с COVID
Эксперты прокомментировали поправки в закон "О полиции"
ВС РФ разъяснил, как применять законодательство в период пандемии