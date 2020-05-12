Заразиться на здоровье: Чем опасны "коронавирусные вечеринки"

Пока люди во многих странах мира соблюдают режим самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса, жители Вашингтона придумали иной способ борьбы с пандемией. Департамент здравоохранения штата сообщил о появлении так называемых "коронавирусных вечеринках", во время которых здоровые люди сознательно идут на контакт с инфицированными гражданами. Их логика проста: вместо того, чтобы ждать разработки вакцины, проще поскорее переболеть коронавирусом и выработать к нему антитела. И чем раньше появится коллективный иммунитет к COVID-19, тем скорее люди смогут вернуться к нормальной жизни, уверены участники таких вечеринок. Предположительно, такая идея возникла после того, как заговорили о введении "паспортов иммунитета" для переболевших граждан.

"Мы получаем сообщения о "коронавирусных вечеринках", где неинфицированные люди намеренно общаются с COVID-положительными в надежде подхватить вирус. Это очень плохая идея! Это опасно и подвергает смертельной опасности здоровье людей", - цитирует The Guardian заявление Департамента здравоохранения Вашингтона.

По словам главы департамента Джона Висмана, коронавирус и его возможное негативное влияние на здоровье человека еще не до конца изучены, а наличие антител не гарантирует, что человек не заразится вирусом снова.

По данным издания Tech Times, после одной из таких вечеринок в Нью-Йорке COVID-19 выявили у двоих из 20 участников. Впрочем, госпитализация им не понадобилась, что объяснили молодым возрастом заболевших.

Однако в этом и кроется основная опасность: участники таких вечеринок преимущественно молодые люди с сильным иммунитетом, но они не думают, что могут передать вирус тем, кто уязвим и для кого заражение может обернуться не только госпитализацией, но и более печальными последствиями. "Такие действия отнюдь не невинны, - заявила директор администрации округа Уолла-Уолла по вопросам общественного здравоохранения Меган ДеБолт. - Это шаг назад от послабления ограничений. Для отказа от введенных мер мы учитываем не только снижение случаев коронавируса, но и то, насколько сознательно ведут себя граждане".

На конец апреля лишь около 1-2% населения США имели иммунитет к вирусу, заявил научный сотрудник кафедры эпидемиологии университета Джона Хопкинса Дэвид Доуи. "Есть два способа получить коллективный иммунитет - через вакцинацию и естественным путем, - приводит его слова Time. - Прежде, чем мы получили эти 1-2%, у нас скончалось 40 тысяч граждан. А для достижения 70%, следует говорить о сотнях тысяч смертей. Это плохая идея".

Впрочем, сама идея о контролируемом добровольном заражении не оригинальна. Еще в 80-х годах в Соединенных Штатах устраивались печально известные "ветрянка-пати", куда родители приводили детей, чтобы они раньше переболели ветряной оспой и выработали иммунитет к заболеванию. Вот только коронавирус в 100 опаснее ветрянки, предупреждают ученые. "COVID-19 является основной причиной смертей в США, - отмечают эпидемиологи университета Джона Хопкинса. - От него умирают почти 2 тысячи американцев в день, в то время как от ветряной оспы умирали не более 150 человек в год".

Стоит отметить, что "коронавирусные вечеринки" - не только американский феномен. Еще в середине марта они были выявлены в Германии. По данным FAZ, до сих пор в соцсетях периодически появляются приглашения на такие вечеринки, после чего удалятся на следующий день. "Каждый, кто идет на это, ничего не знает об инфекциях, - цитирует издание вирусолога Уве Герда Либерта. - "Корона-вечеринки" будут лишь стимулировать распространение вируса и могут вызвать неконтролируемую волну заболевания, что перегрузит систему здравоохранения".