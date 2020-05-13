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Рубрика: Общество

Военная хитрость

Александр Чубарьян: Есть утверждения, с которыми бессмысленно спорить, потому что они абсурдны
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 102(8156)
Онлайн-лекция научного руководителя Института всеобщей истории Александра Чубарьяна, организованная Российским историческим обществом и посвященная Второй мировой войне, собрала огромное количество слушателей. Среди них историки и преподаватели университетов, дипломаты, студенты и школьные учителя. У всех, в том числе и корреспондента "РГ", была возможность задать свои вопросы академику.
Александр Чубарьян: Это не история, а чистая политика. Фото: Аркадий Колбылов Александр Чубарьян: Это не история, а чистая политика. Фото: Аркадий Колбылов
Александр Чубарьян: Это не история, а чистая политика. Фото: Аркадий Колбылов

"Во Второй мировой войне победили США и Великобритания". Александр Оганович, что скажете на это утверждение Белого дома?

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Александр Чубарьян: Есть утверждения, с которыми бессмысленно спорить, потому что они абсурдны. То же самое, когда человек видит белое, а говорит на него "черное". У него что-то со зрением. Не хочу никого обидеть, но это из того же ряда, когда утверждают, что Украинский фронт назвали так потому, что там воевали украинцы.

Понимаете, в чем дело. Главной особенностью откликов на празднование 75-летия Второй мировой войны является участие в них политических деятелей. Началось все еще в прошлом году. Упомяну резолюцию Европарламента о европейской исторической памяти. Неделю назад было совместное заявление руководителей Литвы, Латвии и Эстонии. Потом к ним присоединился Госдепартамент США. Историки тоже отреагировали на 75-летие Победы. Было большое интервью самого крупного историка Франции Каррер д Анкосc в газете "Фигаро". Вчера "The Times" дала целую полосу. Все отмечают значение победы над нацистской Германией как самого крупного события минувшего столетия, которое открыло новую эпоху в мировой истории.

Помимо Каррер д Анкосc, как откликнулось мировое историческое сообщество?

Александр Чубарьян: Серьезные ученые предпочитают очень аккуратно вступать в такие дискуссии. На фоне, о котором мы говорим, еще выпуклей стали болевые точки истории Второй мировой. Они давно в центре внимания историков: это причины войны и ее окончание, освобождение Европы от нацизма. Но неожиданно в последние дни встал вопрос, который вызывает у меня невероятное изумление. Это вопрос о вкладе разных стран в Победу. Готовясь к сегодняшней встрече, я взял книги, которые мы делали вместе с англичанами и американцами. Последняя вышла в 1995 году. Подчеркну, это была элита исторической науки. В США существует Ассоциация историков Второй мировой войны. Есть аналогичные комитеты в Англии и Франции. Есть и Международный комитет. Мы встречались десятки раз. Больше всего в Англии и США. Но никогда даже не возникал вопрос относительно вклада и роли СССР, одного из победителей во Второй мировой.

Хочу обратиться к историкам США, Великобритании и других стран с предложением возобновить контакты. Мы готовы обсуждать любые вопросы, готовы выслушать любые аргументы, рассмотреть новые документы, если они будут представлены. Историю надо отдать историкам. И только в этом путь к нормальному объективному освещению прошлого.

А есть эти новые источники, которые позволили Госдепартаменту озвучить такую точку зрения на войну?

Александр Чубарьян: Ни в одном из заявлений, которые я перечислил выше, нет ссылки на новый документ. Я бы еще понял, если бы вдруг за это время обнаружились бы какие-то неизвестные архивы, которые бы уточняли вклад разных стран или еще что-либо. Но их не приводят.

Из этого я делаю вывод: заявления носят не исторический, не научный характер. Это чистая политика. Политизация истории. И она, конечно, не идет на пользу объективному освещению исторических событий. Я стал вспоминать, как это было раньше и увидел четкую взаимосвязь: когда отношения, например, во время "холодной войны" ухудшались, появлялось желание использовать историю в качестве оружия для оценки устоявшихся исторических событий.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Может быть, в Европе и Америке учатся по плохим учебникам?

Александр Чубарьян: Я бы сказал, что учебники уделяют истории войны мало внимания. Я видел последние французские, английские, американские учебники. В американском Вторая мировая, конечно, освещается, но роль СССР сведена до минимума. В одном из учебников, который очень популярен в Европе, о Второй мировой сказано, что это было столкновение двух тоталитарных режимов. Как будто Англия и США вообще не участвовали в войне. Не воевали вместе с СССР против Германии. Знаю одного французского аспиранта, который не знает, в честь какого события названа площадь Сталинградской битвы в Париже.

В этом смысле инициатива французского президента Макрона, чтобы в Совете Европы рассмотрели вопрос о совершенствовании преподавания истории в средней школе, заслуживает всяческой поддержки. И наше образовательное ведомство участвовало в подписании этого документа. Я очень надеюсь, что мы сможем найти приемлемые подходы.

А наши учебники справедливы по отношению к союзникам?

Александр Чубарьян: В советское время, может, и была какая-то недооценка в СМИ вклада союзников в победу, но этого нет сейчас. У нас есть федеральный учебник по всеобщей истории для всех школ страны. Там большой раздел, посвященный Второй мировой. В нем есть все: и освобождение Италии англо-американскими войсками, и Северная Африка, и, конечно, второй фронт в Нормандии.

Общество История Общество Наука Вторая мировая война

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