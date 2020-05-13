Ассоциация юристов призвала защитить права жертв политических репрессий

Недавно Конституционный суд России признал несоответствующим Основному закону действующие нормы, которые фактически не позволяют реабилитированным лицам, утратившим жилье из-за репрессий, реализовать свое право вернуться на прежнее место жительства и получить от государства жилье взамен утраченного. До КС дошли трое граждан, чьи родители были высланы из Москвы в 1930-40-е годы.
Во время рассмотрения дела в Конституционном Суде представители федеральных органов власти поддержали заявителей. Конституционный Суд предписал федеральному законодателю незамедлительно внести изменения в закон.
Как рассказывают в АЮР, в конце апреля министерство строительства и ЖКХ опубликовало для общественного обсуждения соответствующий законопроект. "Однако его содержание свидетельствует о том, что правовые позиции Конституционного Суда остались нереализованными, - сообщил представитель заявителей в Конституционном Суде Григорий Вайпан. - Региональные законодатели смогут, как и прежде, предъявлять свои условия для постановки жертв репрессий на жилищный учет. В законопроекте не прописан механизм финансирования, не урегулирована очередность обеспечения жертв репрессий жильем".
Комиссия Ассоциации юристов России по градостроительному и жилищному законодательству выразила готовность принять участие в работе над поправками.