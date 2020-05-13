Ассоциация юристов призвала защитить права жертв политических репрессий

Комиссия Ассоциации юристов России по градостроительному и жилищному законодательству обратилась в министерство строительства и ЖКХ с просьбой учесть ее позицию при разработке законопроекта, касающегося жилищных прав жертв политических репрессий.

Недавно Конституционный суд России признал несоответствующим Основному закону действующие нормы, которые фактически не позволяют реабилитированным лицам, утратившим жилье из-за репрессий, реализовать свое право вернуться на прежнее место жительства и получить от государства жилье взамен утраченного. До КС дошли трое граждан, чьи родители были высланы из Москвы в 1930-40-е годы.

Во время рассмотрения дела в Конституционном Суде представители федеральных органов власти поддержали заявителей. Конституционный Суд предписал федеральному законодателю незамедлительно внести изменения в закон.

Как рассказывают в АЮР, в конце апреля министерство строительства и ЖКХ опубликовало для общественного обсуждения соответствующий законопроект. "Однако его содержание свидетельствует о том, что правовые позиции Конституционного Суда остались нереализованными, - сообщил представитель заявителей в Конституционном Суде Григорий Вайпан. - Региональные законодатели смогут, как и прежде, предъявлять свои условия для постановки жертв репрессий на жилищный учет. В законопроекте не прописан механизм финансирования, не урегулирована очередность обеспечения жертв репрессий жильем".

Комиссия Ассоциации юристов России по градостроительному и жилищному законодательству выразила готовность принять участие в работе над поправками.