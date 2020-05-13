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Рубрика: Спорт

В команду к Месси

"Барселона" хочет купить Алексея Миранчука
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 102(8156)
Полузащитник сборной России по футболу и московского "Локомотива" Алексей Миранчук привлек внимание одного из мировых грандов - "Барселоны".

По информации испанских СМИ, президент "сине-гранатовых" Жозеп Бартомеу одобрил сделку по 24-летнему игроку в ближайшее межсезонье. Другой вопрос - когда оно будет. Ведь из-за пандемии коронавируса не исключено, что ФИФА перенесет летнее трансферное окно.

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Теперь "Барселоне" остается договориться о личном контракте с самим Миранчуком и согласовать переход с "Локомотивом".

Россиянин может стать первой покупкой "сине-гранатовых" перед стартом следующего сезона. Сумма трансфера, по сообщениям испанских СМИ, составит около 20 миллионов евро.

Интерес европейских клубов к Миранчуку - не новость. Зимой его хотели приобрести итальянские "Ювентус" и "Милан".

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