Чемпионат Италии возобновится 13 июня

Групповые тренировки команды смогут проводить с 18 мая. В официальном сообщении лиги также отмечается, что в случае положительного теста на коронавирус у игрока или сотрудника клуба вся команда должна будет отправиться на двухнедельный карантин.

Что интересно - далеко не все в Италии радостно восприняли новость о возобновлении сезона. К примеру, болельщики "Торино" рядом со своим стадионом разместили баннеры с призывами досрочно завершить чемпионат.

Еще дальше пошли медики клубов. По данным СМИ, они пригрозили увольнениями из-за недовольства протоколом возобновления сезона. Правительство Италии и научный комитет подготовили протокол, в котором юридическую ответственность за заражение игрока коронавирусом будут нести врачи.

В ответ президент Ассоциации медиков по футболу Энрико Кастеллаччи сообщил, что многие доктора итальянских клубов готовы уволиться и считают, что команды должны быть ответственны за заражение игроков.

Напомним, что первой из европейских топ-лиг возобновится немецкое первенство. Произойдет это уже на неделе - 16 мая принципиальным противостоянием между дортмундской "Боруссией" и "Шальке" из Гельзенкирхена (рурское дерби). Завершить сезон планируется 30 июня.

Также немецкий футбольный союз назвал даты проведения полуфиналов и финала розыгрыша Кубка страны. Матчи 1/2 финала запланированы на 9 и 10 июня, а решающая встреча состоится 4 июля.

Тем временем стало известно, что из-за пандемии коронавируса ФИФА решила не проводить в этом году церемонию вручения наград лучшего игрока года. Об этом информирует испанское издание Marca.

Мероприятие было запланировано в Милане в сентябре. Также под вопросом находится судьба "Золотой бутсы", вручаемой лучшему снайперу национальных первенств стран, входящих в УЕФА, и "Золотого мяча", который вручается футболисту года в Европе.