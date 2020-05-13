Что меняют новые правила планировки и застройки садоводческих товариществ

Минимальная площадь личного садового участка должна составлять не менее четырех соток, требует новый свод правил планировки и застройки территорий садоводческих товариществ, обращают внимание эксперты Федеральной кадастровой палаты.

В своде правил появилась возможность уменьшить минимальную площадь личного участка с шести до четырех соток. Правила землепользования и застройки территории многих муниципалитетов это допускали, а свод правил СНТ - нет, объясняет председатель Союза дачников Подмосковья, первый зампред Московской областной Думы Никита Чаплин. В то же время есть дачники, готовые ограничиться четырьмя-пятью сотками.

Изменения коснулись также параметров ограждения территорий товариществ, были уточнены параметры подъездных дорог. Новый свод правил разграничил объекты общего пользования на обязательные и дополнительные, а также уточнил площадь земель общего назначения - теперь она должна составлять от 20 до 25% территории всего товарищества. В своде правил появились и рекомендации по обеспечению эвакуационных путей и выходов как из личных домов, так и из зданий для общего пользования.

Под строения теперь рекомендуется отводить не более 30% площади личного садового участка

Как уточняет эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко, это не значит, что уже существующие товарищества должны пройти через масштабный передел земельных участков. "Новый свод правил касается вновь создаваемых объединений", - отмечает она.

Под строения теперь рекомендуется отводить до 30% площади личного садового участка, а с учетом дорожек, площадок и других пространств с твердым покрытием - не более 50%. Весь участок и ранее нельзя было застраивать, такие нормы есть в правилах землепользования и застройки. Рекомендованные параметры ограждений между участками, отступов от границ при посадке деревьев и проектировании септиков и компостов, размещения приборов учета электроэнергии также были уточнены.

"Хотя правила и носят рекомендательный характер, они разрабатываются в первую очередь для обеспечения безопасности граждан во время их пребывания на территории товариществ", - говорит Лещенко.