В эти дни отмечается 10-летие домена.рф. Сегодня он входит в двадцатку европейских доменов.

Первыми в этой интернет-зоне появились сайты правительство.рф и президент.рф.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который в то время был президентом России, активно поддержал идею создать родные доменные имена в интернете. Вспоминая о тех событиях, он отметил, что интерес к кириллической зоне продолжает расти среди индивидуальных предпринимателей, крупного бизнеса и органов государственной власти. "Цифры говорят сами за себя: на данный момент в домене .рф зарегистрировано более 730 тысяч сайтов", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Дмитрий Медведев подчеркнул, что немалая часть этих сайтов существует и в других странах с большой русскоязычной аудиторией. "Когда мы планировали создание домена, то прежде всего задумывались о том, что он станет символом значимости русского языка и кириллицы в мире. Однако сегодня его значение выходит далеко за рамки гуманитарного проекта. Домен.рф - одна из важнейших гарантий того, что Рунет будет стабильно работать при любых кризисах и внешних воздействиях. Это особенно важно сейчас, когда из-за пандемии коронавируса значительная часть общения, в том числе и делового, перешла в онлайн", - считает политик.

По словам руководителя Роспечати Михаила Сеславинского, в зоне .рф развиваются гуманитарные составляющие российского интернета, сайты о культуре, образовании, здравоохранении и науке. "Конечно, у них посещаемость не такая высокая, как на развлекательных сайтах, - сказал он. И привел следующие данные: в зоне домена.рф работает 833 сайта в США, 682 - в Германии, 182 - в Финляндии, 54 - в Канаде, 75 - в Перу, 50 - в Мексике и 12 - в Аргентине.

В мире зарегистрировано 17 доменов на кириллице

"Наша задача напомнить миру, что русский язык является языком международного общения. Очень важно сохранить многоязычие, отстоять позиции русского языка, но и не забывать о культурном наследии, которое мы сейчас можем эффективно и перспективно сохранить", - заявила ректор Инъяза Ирина Краева.