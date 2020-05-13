Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев поручил дополнительно проработать вопрос сбыта сельхозпродукции.

Для небольших производителей каналов продаж может быть два - выход на одну из онлайн-площадок и потребкооперация с такими же фермерами с дальнейшим выходом в торговые сети, считает генеральный директор Infoline Иван Федяков. С одной стороны, в условиях пандемии население все больше предпочитает делать покупки дистанционно, и игнорировать этот тренд уже невозможно. С другой, фермерам поодиночке очень сложно выйти в торговую сеть. Во многих европейских странах небольшие сельхозпредприятия кооперируются на базе оптово-распределительных центров. "Это фактически те же самые агрегаторы, которые могут скупать клубнику у сотен независимых производителей, формировать объем, который уже интересен крупному сетевому ретейлу", - поясняет Федяков.

Один подобный проект был заявлен на днях. Центросоюз, Роскачество и сеть "Дикси" договорились о поставках малым бизнесом хлеба, молока, мяса, местных овощей и фруктов. Для фермеров вход в торговую сеть будет проходить по упрощенной процедуре. Продукция может появиться на полках магазинов через 7-10 рабочих дней по простому договору с минимальной отсрочкой оплаты в пять рабочих дней после поставки на распределительный центр.

В последние годы предпринималось много попыток возрождения потребкооперации, которая была необычайно развитой еще в дореволюционной России. Среди причин, которые этому мешают - заинтересованность торговых сетей именно в крупных поставщиках.