ФОМС: Медпомощь обязаны оказать без теста на COVID-19

Требования результатов анализов на COVID-19 при оказании медицинской помощи недопустимы, в том числе - при госпитализации граждан с хроническими заболеваниями. Об этом заявили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.

В ФОМС пояснили, что некоторые медицинские организации требуют от пациентов справку об отрицательных результатах теста на COVID-19. Так, Всероссийский союз пациентов сообщил об участившихся случаях отказа гражданам с хроническими заболеваниями в госпитализации по причине отсутствия у них анализов на коронавирус.

При этом в ряде регионов гражданам предлагают сдать тест на COVID-19 только на платной основе, объясняя это тем, что пациент не входит в группу риска и у него нет симптомов острой респираторной вирусной инфекции, поэтому исследование не покрывается территориальной программой государственных гарантий.

"Требование результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 при оказании медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию - это нарушение, которое классифицируется как необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи", - сказала председатель ФОМС Елена Чернякова.

Она также пояснила, что по обязательному медицинскому страхованию плановая госпитализация, а также такие исследования, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, УЗИ сердечно-сосудистой системы, проводятся исключительно при наличии направления лечащего врача. Если эти условия соблюдены, а пациенту пытаются отказать в медицинской помощи, необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию.

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Дмитрия Кузнецова, в медицинском полисе ОМС, как правило, указана не только страховая компания, но телефон, по которому можно обратиться с вопросами. Его также можно найти на сайте страховщика. Позвонив по этому телефону, нужно изложить суть проблемы.

"Пациента не только проконсультируют, но и при необходимости помогут решить вопрос о госпитализации. После звонка страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранением для решения возникшей проблемы", - подчеркнул Кузнецов.