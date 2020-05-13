Гол Свечникова назван лучшим моментом сезона НХЛ

Авторитетное издание The Score опубликовало свой рейтинг лучших моментов сезона 2019/2020 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его возглавил гол в стиле лакросс российского форварда "Каролины" Андрея Свечникова.

19-летний хоккеист стал первым в истории НХЛ, сумевший забросить шайбу подобным образом: поднять ее на крюк клюшки и занести в верхний угол из-за ворот. Памятное событие произошло 30 октября во встрече "Каролины" с "Калгари" (2:1). К слову, по ходу сезона Свечникову удалось повторить тот же трюк еще один раз.

В тройку также вошли пента-трик форварда "Рейнджерс" Мики Зибанежада и 700-я шайба капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, которую он забросил в игре с "Нью-Джерси" 22 февраля (2:3).

Напомним, на данный момент сезон НХЛ приостановлен.