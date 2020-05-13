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13.05.2020 00:00
Рубрика: В мире

Обучение под стрессом

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8154)
Мирей - консультант по юридическим вопросам в одной крупной французской компании со штаб-квартирой в Париже. Когда в стране ввели карантин, Мирей, как и многих других, перевели на дистанционную работу. В тот же самый день и ее семилетний сын Пьер оказался на удаленке в числе 2,7 миллиона других школьников - от мала до велика.
Президент Эмманюэль Макрон проинспектировал, каково учащимся школы в пригороде Парижа возвращаться в классы после паузы. Фото: AP

Как созналась француженка, а она одна воспитывает сына, первое время был самый "настоящий кошмар". Дело в том, что Министерством образования всем было рекомендовано подключиться к интернет-платформе, на которой выложена специальная программа, разработанная Национальным центром дистанционного обучения (CNED), а накануне были разосланы методички для родителей и учеников с подробными инструкциями.

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- Как только я попыталась выйти на эту платформу, оказалось, что попасть на нее невозможно: официальный сайт завис от огромного количества выходов на него, - рассказывает Мирей. - Причем "час пик" продлился не один день. В этой ситуации учительница Пьера стала присылать по электронной почте задания, те самые, которые ребята делали в школе. Но вот в чем проблема: обратная связь также была лишь по этому каналу.

К тому же надо учесть, что дома у Мирей - один компьютер и, увы, нет принтера. Поэтому приходилось переписывать часть заданий от руки, просить знакомых, живущих поблизости, распечатывать некоторые, особенно объемные, а затем использовать разрешенную часовую прогулку для того, чтобы забрать эти тексты. Не говоря уже о том, что служебных, пусть "дистанционных", дел, с нее никто не снимал.

Надо сказать, что министерская программа, задохнувшаяся поначалу от ураганного наплыва школяров, со временем была откорректирована и сейчас работает вполне сносно. Однако многие педагоги по примеру учительницы Пьера, стали искать разные выходы из форс-мажорного тупика. Так наиболее продвинутые в современных информационных технологиях обратились к видеоресурсу YouTube. Они стали открывать собственные каналы, публиковать на нем уроки, а заодно устраивать форумы, на которых ведется активный диалог с учащимися. Другие обратились к WhatsApp. Третьи подтянули ресурс Discord, который ранее в основном был ориентирован на любителей компьютерных игр. Правда, далеко не все местные школяры втянуты в этот, с одной стороны, виртуальный, а с другой - вполне конкретный процесс обучения. Как здесь подсчитано, свыше пяти процентов учеников, а это не менее 150 тысяч ребят, оказались в положении "отверженных" из-за того, что проживают в социально неблагополучных районах, где у обитателей порой не хватает денег ни на компьютер, ни на установку интернета.

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