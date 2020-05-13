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13.05.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Как магазины контролируют соблюдение "масочного режима"

Текст: Екатерина Петрова
С 12 мая в еще большем числе регионов, включая Москву и область, войти в магазины покупатели могут только в масках и перчатках. Соблюдать такие меры ритейл обязан по решению властей на местах.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

О введении "масочного режима" торговые сети оповещают покупателей несколькими способами - устанавливают информационные стенды, используют громкую связь и внутренние видеотрансляции, рассказал "РГ" пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

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"Мы разместили предупреждающие плакаты и радио ролики о действующих требованиях", - рассказала "РГ" директор по связям с общественностью и государственными органами сети гипермаркетов "Лента" Мария Филиппова. Для удобства покупатели смогут приобрести средства индивидуальной защиты при входе в магазины сети.

В пресс-службе сети гипермаркетов "О`Кей" рассказали о введении входного контроля: он действует в тех субъектах РФ, где сетям запрещено обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты. Посетителям, у которых таких средств защиты с собой нет, предлагают приобрести их на информационном пункте. "Если по тем или иным причинам покупатель не может купить маску, гипермаркет может предоставить более упрощенный вариант защитного средства на информационном пункте бесплатно", - уточнили в пресс-службе.

"Если покупатель пришел в магазин в том регионе, где введен "масочный" режим, без маски, сотрудники напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты в общественных местах", - рассказали в пресс-службе компании розничной торговли Х5 Retail Group, в которую входят магазины "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Тем, кто требования безопасности будет игнорировать, магазин вправе отказать в обслуживании и может вызвать правоохранителей. Приобрести средства защиты посетителям предлагают на кассах или в специальных отделах.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В пресс-службе сети супермаркетов "Магнит" сообщили, что в торговых залах разместили информационные листовки о новых правилах. В некоторых магазинах заработали аудиооповещения, а при необходимости о "масочном режиме" посетителям напомнит персонал магазинов.

"При входе мы бесплатно выдаем одноразовые перчатки, а медицинские маски можно приобрести. Мы предлагаем покупателям надеть маску при входе в магазин, а оплатить ее можно на кассе в конце покупок", - сообщили в пресс-службе сети супермаркетов "Азбука Вкуса". О новых правилах посетителям также напомнят предупреждающие таблички и аудиосоообщения.

"В России все крупнейшие розничные сети закупили необходимый объем масок, как для внутреннего использования (сотрудниками торговых точек), так и для продажи", - рассказал Илья Власенко. По его словам, расходы сетей на закупку средств индивидуальной защиты и выполнения санитарных мер в месяц превышают 2,3 миллиарда рублей. В апреле крупнейшие сети приобрели более 41 миллиона масок, по итогам мая эта цифра превысит 113 миллионов.

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