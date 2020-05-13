Facebook объявил о том, что с 1 марта удалил около 2,5 млн постов о продаже средств защиты, чтобы помешать распространению контрафактной продукции. Для этого компания опирается на ту же технологию, что используется для запрета продажи оружия и наркотиков.

В компании отметили, что активно борются с фейковыми новостями о коронавирусе. "В апреле мы поместили предупредительные метки примерно на 50 млн единиц контента, связанного с COVID-19, - сообщает Facebook. - Когда люди видят эти предупреждающие надписи, в 95% случаев они не переходят на просмотр исходного контента. На сегодняшний день мы также удалили сотни тысяч единиц дезинформации, которые могут привести к неизбежному физическому ущербу".

Facebook также отмечает, что вместе с принадлежащим ей Instagram активно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения, перенаправив на ресурсы этой организации около 2 миллиардов человек.

Twitter также объявил, что начнет маркировать посты, в которых содержится ошибочная или непроверенная информация о коронавирусе. Если в твите есть информация о заболевании, которая может ввести человека в заблуждение, социальная сеть предложит пользователю перейти к другим постам с достоверными данными. Кроме этого, пользователь получит предупреждение о том, что в посте содержится представляющая для него угрозу неверная информация, которая противоречит рекомендациям экспертов в сфере здравоохранения.

Facebook, Instagram и Twitter маркируют сообщения с дезинформацией о коронавирусе

В Twitter заявили, что новые правила будут распространятся на уже опубликованные твиты. Впоследствии такая система будет применяться для борьбы с дезинформацией и в других областях.

Две самые популярные российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" также заявляют, что внимательно следят за контентом.

"Мы блокируем контент, который опасен для здоровья и жизни людей, вводит в заблуждение касательно распространения коронавируса и нарушает нормы законодательства, - рассказали "Российской газете" в пресс-службе "ВКонтакте". - При этом у нас нет запрета на объявления о средствах защиты, если они не нарушают правила".

В "Одноклассниках" подчеркивают, что внимательно относятся к рекламе любых медицинских товаров. "Объявления о продаже медицинских масок разрешены правилами ОК, но проходят обязательную проверку, - сообщили в пресс-службе социальной сети. - Прежде чем одобрить объявление, мы запрашиваем у рекламодателей сертификаты на продукцию".

Справка "РГ"

Facebook с 1 марта удалил 2,5 млн постов о продаже средств защиты. Всего отмечено 50 млн единиц контента, связанного с COVID-19. Около 2 млрд человек перешли из Facebook и Instagram на сайт ВОЗ.