Какие перчатки защитят от COVID-19​

В первый день масочного режима почти 70 процентов москвичей, как и положено, надели на руки перчатки. Одни выбирали полиэтиленовые, другие - латексные, третьи - тканевые. Были и те, кто натягивал рабочие рукавицы - лишь бы соблюсти "формальности". А между тем, считают столичные врачи, далеко не всякие перчатки оградят нас от вируса. ​

По статистике департамента транспорта, треть пассажиров спускается в метро без перчаток, хотя и в масках. Нарушители признавались корреспонденту "РГ", что перчаток не так много в аптеках, бывает, что их непросто найти. А во-вторых, какой в них смысл, риторически спрашивают горожане. Ну ладно маска - прикроет рот и нос от чихающего соседа. А перчатки что? Руки же все равно моем и мылом, и антисептиком. В перчатках к тому же еще и ладони потеют.

Однако врачи считают, что перчатки отлично дополняют маски. Более того, в условиях плавного выхода из ограничений это идеальное сочетание. ​Вирус передается не только воздушно-капельным, но и контактным путем, отмечает главный внештатный специалист городского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников. Его рекомендации обнародовал накануне оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19 в Москве. Вирусный аэрозоль так или иначе оседает на любые поверхности и держится там достаточно долго. Именно поэтому сейчас опечатаны уличные тренажеры и качели. Люди, даже самые аккуратные и брезгливые, инстинктивно и неосознанно постоянно прикасаются руками к лицу. А попадание вируса на слизистые - прямой путь к заражению. По оценкам экспертов, у перчаток есть два эффекта. Во-первых, это механический барьер между нашими руками и окружающими предметами. Во-вторых, мы инстинктивно отказываемся от невольного прикосновения к лицу, когда руки в перчатках.

​Однако и здесь не все так просто. Если хотите носить перчатки не для соблюдения "формальностей", а именно для защиты, то нужно знать правила их выбора и использования. "Перчатки лучше всего выбрать одноразовые из нитрила или тканевые хлопковые, - советует доктор Тяжельников. - Они должны плотно прилегать к рукам". Одноразовые можно носить не более двух часов, тканевые - весь день.

"Во время использования перчаток из нитрила рекомендуется протирать руки антисептиком, после использования сразу выкинуть, - продолжает эксперт. - Тканевые же после использования нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а затем постирать при температуре 100 градусов". А вот кожаные и латексные изделия доктор использовать не советует: материалы, из которых они изготовлены, не выдержат обработки дезинфицирующими средствами.