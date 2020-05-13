До нового года компании обязаны провести вакцинацию от кори работников-иностранцев. Причем сделать это за свой счет, полагают в Федерации независимых профсоюзов России.

"Действующим трудовым и санитарно-эпидемиологическим законодательством предусмотрено, что мероприятия по обеспечению здоровья и безопасности сотрудников, а также безопасности продукции, работ, услуг для населения обеспечиваются за счет средств работодателя", - пояснили в ФНПР.

Сами работники имеют право отказаться от вакцинации. Правда, в этом случае их нельзя будет допускать до целого ряда работ, в первую очередь связанных с сельским хозяйством, пищевым производством, работой с инфекционными больными и даже обслуживанием канализационных сетей.

При угрозе распространения инфекции Роспотребнадзор может обязать пройти вакцинацию от кори и работников-россиян.