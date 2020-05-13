Кристофер Нолан: Мы приходим в кинотеатр друг для друга

Судьбы культурных учреждений в условиях неясности перспектив COVID-19 все больше волнуют и деятелей искусств и широкую публику. Эта тема постоянно в центре внимания мировых СМИ.

По данным, опубликованным порталом Deadline, огромные бродвейские театры, бесперебойно работавшие во времена общенациональных кризисов, терактов и войн, теперь могут задержаться с открытием аж до 2021 года. Вообще, театры, концертные залы и другие центры развлечений в США относятся к одной и той же - 4-й, последней фазе открытия для публики. Так что если источники портала не ошибаются, то и кинотеатры должна постигнуть та же участь. Хотя пока официально объявлено о том, что первые кинотеатральные премьеры голливудских блокбастеров "Неистовый" Деррика Борте с Расселлом Кроу и "Довод" Кристофера Нолана с Робертом Паттинсоном должны пройти соответственно 1 и 17 июля - правда, со значительным сокращением мест в залах. И есть влиятельные лоббисты, ратующие за то, чтобы кинотеатры вообще были переведены в 3-ю фазу открытия, где кафе и рестораны: ведь они спокойно могут сократить число зрительных мест, в отличие от бродвейских театров с их двухтысячными залами, для которых потерять две трети зрителей - значит прогореть.

Пока в Америке работают только открытые drive-in кинотеатры, позволяющие смотреть фильмы на огромной автостоянке, не выходя из своего автомобиля. "Машины смотрят кино" - иронизировала над такой экзотикой советская пресса, так вот, именно эти заведения позволяют и в нынешних условиях поддерживать киножизнь на плаву. Хотя понятно, что для таких кинотеатров недоступны крупные новейшие релизы, они показывают фильмы "второго эшелона" и классику. А когда к ним присоединятся кинотеатры закрытого типа - пока точно сказать не может никто.

Горячо обсуждается вопрос и о том, как быстро сможет вернуться в кино напуганная эпидемией публика. Большинство наблюдателей сходятся в том, что многие зрители довольно долго будут бояться рисковать, оставаясь усердными потребителями стрим-платформ. Но тоска по "соборному" восприятию тоже даст о себе знать. Тот же Кристофер Нолан в статье для газеты "Вашингтон пост" напоминает, что в кинотеатр мы приходим не для того, чтобы погрызть попкорн, и даже не только ради кинозрелища. "Мы приходим в кинотеатр друг для друга" - утверждает создатель "Интерстеллара" - фильма, заставившего огромные залы жить одним нервом и одним дыханием.