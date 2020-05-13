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13.05.2020 19:23
Рубрика: Экономика

Отвечать придется

КС обязал собственников расплачиваться за долги бюджетных учреждений
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 102(8156)
Местные власти обязаны нести ответственность за свои предприятия-должники, если приняли решение об их ликвидации. Соответствующее постановление вынес Конституционный суд РФ, рассмотрев положения статьи 123.22 Гражданского кодекса РФ. Норма о том, что собственник бюджетного учреждения несет ответственность по его обязательствам только в случае причинения вреда гражданам, признана не соответствующей Конституции РФ.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В деле, поступившем в КС из Пермского края, в роли пострадавшего оказалось ООО "Лысьва-теплоэнерго". В 2015 году компания взяла на себя обязательства снабжать Лысьвенский городской округ теплом и горячей водой, при этом официальным получателем услуги стало муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) "Лысьвенский сельский водоканал". Когда за оказанные услуги накопилась задолженность, энергетики обратились в суд. Однако взыскать 400 тысяч рублей им не удалось, поскольку администрация Лысьвы ликвидировала водоканал как юридическое лицо. Возложить на нее субсидиарную ответственность как на учредителя МБУ тоже не удалось, поскольку гражданское законодательство такого права не предоставляет. За разъяснением правомочности подобного подхода истцы обратились в КС РФ.

Фото: iStock
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По мнению энергетиков, судебным решением в их случае нарушены и право частной собственности, и конституционный принцип равенства перед законом и судом, поскольку "для государственной и муниципальной форм собственности создаются явные и необоснованные преимущества".

Решение КС в данном случае аргументировано ранее высказанными правовыми позициями суда. Прежде всего суд напомнил, что не раз указывал на неприкосновенность права собственности, но вместе с тем и на необходимость соотносить его с правами и свободами других лиц. Подобный подход в полной мере распространяется на отношения должников и кредиторов.

Вместе с тем положение бюджетного учреждения в правовом поле имеет свои особенности: оно является участником гражданского оборота, но не имеет собственности, а только осуществляет оперативное управление государственным или муниципальным имуществом. Поэтому по своим обязательствам оно может отвечать ограниченно, а закон устанавливает "повышенную" ответственность лишь в случае причинения вреда гражданам. То есть в системе действующего правового регулирования статья 123.22 ГК "исключает возможность привлечь к субсидиарной ответственности собственника имущества (учредителя) ликвидированного МБУ по его обязательствам, вытекающим из публичного договора".

Положение бюджетного учреждения в правовом поле имеет свои особенности

Федеральному законодателю поручено данное противоречие устранить. А дело ООО "Лысьва-теплоэнерго" подлежит пересмотру, поскольку в данном случае постановлением КС по обязательствам ликвидированного МБУ субсидиарная ответственность возложена на собственника имущества этого учреждения.

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