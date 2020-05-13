Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2019 год

Эффективное функционирование банковского сектора, сохранение высокой доходности сбережений в национальной валюте, а также доступность кредитов в белорусских рублях обеспечил в истекшем году Национальный банк страны.

Этот вывод следует из указа, который президент Александр Лукашенко подписал 13 мая, утвердив отчет финансового регулятора республики за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с документом в 2019 году деятельность Национального банка была направлена на сохранение основы для сбалансированного и устойчивого развития экономики РБ посредством поддержания ценовой и финансовой стабильности.

Достигнута также основная цель денежно-кредитной политики - ограничение инфляции, которая составила 4,7 процента (при прогнозном параметре не более 5 процентов).