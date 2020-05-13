В мире
13.05.2020 18:30
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2019 год

Эффективное функционирование банковского сектора, сохранение высокой доходности сбережений в национальной валюте, а также доступность кредитов в белорусских рублях обеспечил в истекшем году Национальный банк страны.
Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Этот вывод следует из указа, который президент Александр Лукашенко подписал 13 мая, утвердив отчет финансового регулятора республики за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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В соответствии с документом в 2019 году деятельность Национального банка была направлена на сохранение основы для сбалансированного и устойчивого развития экономики РБ посредством поддержания ценовой и финансовой стабильности.

Достигнута также основная цель денежно-кредитной политики - ограничение инфляции, которая составила 4,7 процента (при прогнозном параметре не более 5 процентов).

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