Мадуро продлил карантин в Венесуэле еще на месяц

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в очередной раз продлил режим повышенной опасности в республике из-за пандемии. Ограничения в связи с угрозой коронавируса сохранятся в течение еще как минимум 30 дней.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. По словам Мадуро, такие меры нужны для защиты граждан. Напомним, что ограничения на перемещения внутри страны первый раз были утверждены венесуэльским правительством еще в середине марта.

По официальным данным, эпидемиологическая ситуация в Венесуэле по сравнению со многими странами Латинской Америки выглядит благоприятной - там зафиксировано 423 случая заражения COVID-19. Скончались десять пациентов.