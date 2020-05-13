"Матч ТВ" продолжит показывать еврокубки

Телеканал "Матч ТВ" продолжит показ игр Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соответствующий контракт с УЕФА продлен до конца сезона 2023/24. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала.

"Мы счастливы продолжить сотрудничество с нашим давним партнером, который и дальше будет показывать лучшие европейские клубные турниры на радость всем российским болельщикам", - отметил директор УЕФА по маркетингу Ги-Лорен Эпштейн. По новому соглашению "Матч ТВ" получил право на трансляции не только игр уже двух существующих еврокубков, но и нового турнира УЕФА - Лиги конференций, запуск которого намечен на сезон 2021/22. В пакете также остались права на показ юношеской Лиги чемпионов. Напомним, еврокубковые матчи текущего сезона УЕФА планирует доиграть в августе. И Лига чемпионов, и Лига Европы были прерваны на стадии 1/8 финала.