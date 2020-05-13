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13.05.2020 00:35
Рубрика: Общество

Сколько стоит "корона"

Медики получат надбавки до 15 мая
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 100(8154)
Все медики, которые непосредственно работают с пациентами, заразившимися новым коронавирусом, должны до 15 мая получить надбавки к зарплате. Вопрос на личном контроле у президента. А между тем из регионов поступает информация, что иногда врачи получают прибавку только на бумаге.

Минздрав обещает это перепроверить. "Мы получаем тревожные сигналы из некоторых регионов, в которых медработникам выплатили стимулирующие выплаты в размере нескольких сотен рублей, не объяснив при этом методику расчета. В результате возникает справедливое непонимание со стороны персонала, ощущение, что на людях сэкономили", - заявила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова. Между тем полновесные специальные федеральные выплаты по распоряжению президента врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям "скорой помощи", которые напрямую работают с зараженными COVID-19, установлены еще 8 апреля.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Все средства для стимулирующих выплат были отправлены в регионы до 30 апреля. "Выплаты за апрель каждому, кому они положены, должны быть произведены в обычные сроки выдачи зарплаты, но не позднее 15 мая, - подчеркнула Татьяна Семенова. - Конкретный перечень подразделений медицинской организации и должностей медицинских работников, на которых распространяются выплаты, определяет ее руководитель - главный врач".

Выплата определяется в установленном проценте от средней зарплаты в регионе. Президентская надбавка выплачивается в размере не более 100% на одну ставку. "Стремление некоторых руководителей медорганизаций "оптимизировать" выплаты и рассчитывать их, исходя из, например, фактически проведенного работником времени с пациентом с COVID-19, "по минутам" не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки", - заключила замминистра.

Общество Здоровье Экономика Работа Зарплата Правительство Минздрав Распространение коронавируса COVID-19

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