МИД подготовил письма в NYT и Financial Times с требованием опровержений

На Смоленской площади не оставили без внимания публикации в двух англоязычных изданиях - New York Times и Financial Times, которые утверждают в своих публикациях, что официальная статистика по коронавирусу в РФ далека от реальности.

В частности, FT написала, будто смертность от "короны" в нашей стране занижена на 70 процентов по сравнению с "реальными" данными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила агентству ТАСС, что дипведомство уже подготовило письма в редакции газет с требованием опровергнуть фейки.

По словам Захаровой, эти письма на имя главредов будут переданы через посольства США и Британии в Москве. Кроме того, российская сторона направит материалы в секретариат ООН и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, чтобы обратить внимание мировой общественности на кампанию по дезинформации, развернутую некоторыми западными странами против РФ на фоне пандемии.

Напомним, что FT опубликовала свои выкладки, основываясь даже не на мнениях неких экспертов, но на собственные "подсчеты" по Москве и Санкт-Петербургу. Тем временем уже и в ВОЗ подтвердили, что не видят никаких признаков манипуляций со статистикой смертности от COVID-19 со стороны российских властей.