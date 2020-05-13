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Рубрика: Общество

Минобрнауки: В условиях пандемии ЕГЭ целесообразно провести дистанционно

Текст: Мария Агранович
В условиях пандемии коронавируса Единый госэкзамен будет целесообразно провести в дистанционном формате. Об этом говорится в письме, которое Министерство науки и высшего образования направило в Минпросвещения. Документ есть в распоряжении "РГ".
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

"Необходимо сохранить в 2020 году механизм использования результатов Единого государственного экзамена в качестве вступительных испытаний в вузы", - говорится в документе.

Фото: РИА Новости
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При этом в условиях текущей эпидемиологической ситуации в период проведения ЕГЭ Минобрнауки считает целесообразным провести экзамен в дистанционном формате. При условии, что все выпускники будут обеспечены техническими средствами.

Прием в вузы в подавляющем большинстве случаев проводится именно на основе результатов ЕГЭ, подчеркивается в письме, которое подписано замминистра науки и высшего образования Дмитрием Афанасьевым. По итогам внутренних вузовских испытаний могут поступать только определенные категорий граждан.

Новые сроки проведения ЕГЭ должны позволить вузам провести приемную кампанию и зачисление в соответствии с действующим законодательством. Важно не допустить значительного сдвига начала учебного года, так как это может привести к финансовым издержкам вузов и негативно скажется на подготовке учащихся, говорится в документе.

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