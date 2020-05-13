Минтранс поддержал меры по сдерживанию роста цен на авиабилеты

Расходы на авиакеросин составляют примерно 30% от суммы операционных издержек перевозчиков. В некоторых регионах, например на Дальнем Востоке, из-за сложной логистики доставки топлива они увеличиваются до 50%. Схожее соотношение доли авиатоплива в цене авиабилетов.

Доля расходов авиакомпаний на керосин, закладываемая в цену билетов, может составлять от 30 до 50% в зависимости от региона

Без господдержки после снятия карантинных ограничений сами авиакомпании смогли бы возместить свои потери только значительным ростом цен на билеты. Это не прибавило бы популярности авиатранспорту и не сделало бы его доступней для населения. А это, в свою очередь, не способствовало бы восстановлению пассажиропотока, без чего быстрая компенсация потерь авиаперевозчиков оказалась бы невозможна.

Предлагаемая мера позволит не перекладывать весь груз возникших издержек на конечного потребителя, то есть пассажиров. По мнению главного эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федора Борисова, точный эффект от этой инициативы подсчитать пока сложно, но увеличение налогового вычета на авиатопливо компенсирует часть роста цен на билеты, который в сегодняшней ситуации неизбежен. "Сейчас любые меры могут показаться недостаточными, но это не значит, что ничего не надо делать",- подчеркивает эксперт.

Аналогичную точку зрения высказал глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, который подчеркнул, что альтернативы повышению тарифов на пассажирские перевозки пока не существует. Спрос на авиабилеты еще долго не восстановится, а потери компаниям возмещать как-то надо. Полностью компенсировать их за счет увеличения налогового вычета не выйдет, поэтому цены все равно вырастут, но не так значительно, как могли бы.

85 процентов составило падение внутренних пассажирских авиаперевозок в апреле этого года по сравнению с 2019 годом

Снизить влияние стоимости авиационного керосина на цены авиабилетов пытались и ранее. В 2018 году из-за подорожания авиатоплива в результате роста цен на нефть стоимость авиабилетов выросла на 9,5%. Тогда же впервые прозвучало предложение увеличить повышающий коэффициент на налоговый вычет из акциза на авиатопливо. Причем помимо простого увеличения коэффициента на налоговый вычет также предлагалось дифференцировать его для разных регионов - с 3,5 для европейской части России вплоть до 5 для Дальнего Востока.