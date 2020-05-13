Минтранс поддержал меры по сдерживанию роста цен на авиабилеты

Новости

Сбербанк продлил срок действия своих карт 19:59
Пол Верховен экранизирует "Милого друга" Ги де Мопассана 19:51
В Москве снова заработали такси бизнес-класса 19:41
Главный патологоанатом Москвы рассказал об учете смертей от COVID-19 19:26
В Петербурге от короновируса умер помощник сенатора от Татарстана 19:25
В Уфе завели дело на снявшую оскорбительное видео сотрудницу соцприюта 19:18
Создатель "Острых козырьков" экранизирует "Большие надежды" Диккенса 19:10
Калининградцев обязали носить маски на улице 19:08
В Петербурге умер хирург с подтвержденным COVID-19 19:01
В Подмосковье на три месяца заморожены цены на некоторые услуги ЖКХ 18:43
Архангельская область и НАО объявили о намерении объединиться 18:30
Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2019 год 18:30
Фото: огромная стоянка с машинами каршеринга 18:30
Минтруд не считает ситуацию с безработицей в стране угрожающей 18:27
Поддержку населения в условиях коронавируса оценили в 300 млрд рублей 18:22
Источник: "Локомотив" скоро объявит об уходе Юрия Семина 18:20
Роберт Паттинсон не боится конкуренции с другими Бэтменами 18:20
Отключение горячей воды в Подмосковье перенесли на июль 18:18
В Волгограде построят дорогу-дублер главной магистрали 18:15
Вышел трейлер "Неистового" с Расселом Кроу 18:10
Вице-спикер сената Польши подал в отставку, чтобы снова стать врачом 18:05
"ЕР" внесла в Госдуму поправки об увеличении детских пособий 18:05
Борисов через год примет эстафету культурной столицы Беларуси 18:05
Подавший сигнал тревоги самолет ФК "Зенит" приземлился в Пулково 18:00
Сейчас или после карантина. Когда лучше купить машину 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
13.05.2020 18:35
Рубрика: Экономика

Из керосина вычтется

Минтранс поддержал меры по сдерживанию роста цен на авиабилеты
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 102(8156)
Минтранс поддерживает предложение увеличить повышающий коэффициент на налоговый вычет из акциза на авиатопливо, сообщили "Российской газете" в ведомстве. Это позволит компенсировать часть потерь авиакомпаний из-за пандемии, а также уменьшит издержки авиаперевозчиков и сдержит рост цен на билеты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Расходы на авиакеросин составляют примерно 30% от суммы операционных издержек перевозчиков. В некоторых регионах, например на Дальнем Востоке, из-за сложной логистики доставки топлива они увеличиваются до 50%. Схожее соотношение доли авиатоплива в цене авиабилетов.

Доля расходов авиакомпаний на керосин, закладываемая в цену билетов, может составлять от 30 до 50% в зависимости от региона

Без господдержки после снятия карантинных ограничений сами авиакомпании смогли бы возместить свои потери только значительным ростом цен на билеты. Это не прибавило бы популярности авиатранспорту и не сделало бы его доступней для населения. А это, в свою очередь, не способствовало бы восстановлению пассажиропотока, без чего быстрая компенсация потерь авиаперевозчиков оказалась бы невозможна.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Что будет с ценами на авиабилеты после карантина

Предлагаемая мера позволит не перекладывать весь груз возникших издержек на конечного потребителя, то есть пассажиров. По мнению главного эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федора Борисова, точный эффект от этой инициативы подсчитать пока сложно, но увеличение налогового вычета на авиатопливо компенсирует часть роста цен на билеты, который в сегодняшней ситуации неизбежен. "Сейчас любые меры могут показаться недостаточными, но это не значит, что ничего не надо делать",- подчеркивает эксперт.

Аналогичную точку зрения высказал глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, который подчеркнул, что альтернативы повышению тарифов на пассажирские перевозки пока не существует. Спрос на авиабилеты еще долго не восстановится, а потери компаниям возмещать как-то надо. Полностью компенсировать их за счет увеличения налогового вычета не выйдет, поэтому цены все равно вырастут, но не так значительно, как могли бы.

85 процентов составило падение внутренних пассажирских авиаперевозок в апреле этого года по сравнению с 2019 годом

Снизить влияние стоимости авиационного керосина на цены авиабилетов пытались и ранее. В 2018 году из-за подорожания авиатоплива в результате роста цен на нефть стоимость авиабилетов выросла на 9,5%. Тогда же впервые прозвучало предложение увеличить повышающий коэффициент на налоговый вычет из акциза на авиатопливо. Причем помимо простого увеличения коэффициента на налоговый вычет также предлагалось дифференцировать его для разных регионов - с 3,5 для европейской части России вплоть до 5 для Дальнего Востока.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минкомсвязь увеличила мощности работы портала госуслуг
Мишустин поручил без задержек выдавать врачам стимулирующие выплаты
В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия полиции
Архангельская область и НАО объявили о намерении объединиться
Минпросвещения: ЕГЭ перенесут на более поздние сроки
Как оформить пенсии и пособия, не выходя из дома
Когда можно будет взять автомобиль в аренду