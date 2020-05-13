Минтруд не считает ситуацию с безработицей в стране угрожающей

Ситуация с безработицей в России находится в пределах спрогнозированного Министерством труда и социальной защиты уровня и не является угрожающей, заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава ведомства Антон Котяков.

"По прогнозам, которые формировал Минтруд, мы действительно прогнозировали рост численности безработных, заявил Антон Котяков. - На сегодняшний день эта цифра достигла 1,4 млн человек. Скажу, что данная ситуация нами прогнозировалась. Я бы не стал говорить, что она является угрожающей на данном этапе, по одной причине: если бы правительство своевременно не предпринимало комплекс мер, направленных именно на сохранение занятости, я думаю, что количество высвобождаемой рабочей силы было бы гораздо больше".

При этом, по озвученным ранее вице-премьером Татьяной Голиковой данным, число зарегистрированных безработных в стране выросло до 1 млн 654 тыс. человек. До первого марта в службы занятости обращались только 725,8 тысячи человек. То есть произошел двукратный рост.

Предприятиям и организациям предложены различные меры государственной поддержки в случае, если они будут сохранять численность работников на уровне не ниже 90 или 80 процентов по сравнению с показателями марта.