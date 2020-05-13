Новости

Сбербанк продлил срок действия своих карт 19:59
Пол Верховен экранизирует "Милого друга" Ги де Мопассана 19:51
В Москве снова заработали такси бизнес-класса 19:41
Главный патологоанатом Москвы рассказал об учете смертей от COVID-19 19:26
В Петербурге от короновируса умер помощник сенатора от Татарстана 19:25
В Уфе завели дело на снявшую оскорбительное видео сотрудницу соцприюта 19:18
Создатель "Острых козырьков" экранизирует "Большие надежды" Диккенса 19:10
Калининградцев обязали носить маски на улице 19:08
В Петербурге умер хирург с подтвержденным COVID-19 19:01
В Подмосковье на три месяца заморожены цены на некоторые услуги ЖКХ 18:43
Архангельская область и НАО объявили о намерении объединиться 18:30
Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2019 год 18:30
Фото: огромная стоянка с машинами каршеринга 18:30
Минтруд не считает ситуацию с безработицей в стране угрожающей 18:27
Поддержку населения в условиях коронавируса оценили в 300 млрд рублей 18:22
Источник: "Локомотив" скоро объявит об уходе Юрия Семина 18:20
Роберт Паттинсон не боится конкуренции с другими Бэтменами 18:20
Отключение горячей воды в Подмосковье перенесли на июль 18:18
В Волгограде построят дорогу-дублер главной магистрали 18:15
Вышел трейлер "Неистового" с Расселом Кроу 18:10
Вице-спикер сената Польши подал в отставку, чтобы снова стать врачом 18:05
"ЕР" внесла в Госдуму поправки об увеличении детских пособий 18:05
Борисов через год примет эстафету культурной столицы Беларуси 18:05
Подавший сигнал тревоги самолет ФК "Зенит" приземлился в Пулково 18:00
Сейчас или после карантина. Когда лучше купить машину 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
Как соцсети борются с фейками о COVID-19
13.05.2020 19:55
Рубрика: Власть

Выплаты в срок

Михаил Мишустин потребовал своевременно осуществлять поддержку медиков и граждан
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 102(8156)
Министерства должны жестко контролировать своевременность доведения средств до конечных получателей в рамках принимаемых мер поддержки населения в условиях пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин потребовал сделать все возможное для своевременной выплаты надбавок медикам. Фото: Правительство Российской Федерации Михаил Мишустин потребовал сделать все возможное для своевременной выплаты надбавок медикам. Фото: Правительство Российской Федерации
Михаил Мишустин потребовал сделать все возможное для своевременной выплаты надбавок медикам. Фото: Правительство Российской Федерации

Глава правительства вчера собрал по видеосвязи совещание по социально-экономической ситуации, чтобы обсудить два вопроса: реализацию уже действующих программ и подготовку новых инициатив, озвученных президентом в понедельник. В первую очередь он попросил отчитаться о том, как осуществляются выплаты медперсоналу за лечение больных с коронавирусной инфекцией. Владимир Путин ранее отметил ряд недочетов и распорядился перевести положенные за апрель деньги до 15 мая.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
ГД приняла в первом чтении проект о мерах поддержки экономики и граждан

В субъекты Федерации, подчеркнул Мишустин, средства на эти цели поступили оперативно: на 12 мая общая сумма доведенного финансирования превысила 27,5 миллиарда рублей. "Однако израсходовано из них немногим более 4,5 миллиарда рублей, и проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, где новая инфекция распространена наиболее сильно и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой. При этом на Чукотке и Магадане даже не приступили к выплатам", - указал премьер.

В рамках двух постановлений правительства, уточнил министр здравоохранения Михаил Мурашко, деньги получили 63,6 и 74 процента от числа медицинских работников, которым они положены. Но ситуация меняется постоянно. После критики президента регионы за один только вторник разом выплатили еще почти 1,5 миллиарда рублей, доведя общую сумму до 5,9 миллиарда рублей, рассказал глава Федерального казначейства Роман Артюхин. Чаще всего с мест приходится слышать объяснение, что деньги работники получат вместе с зарплатой, а ее день еще не настал. "Не надо ждать даты заработной платы", - не принял премьер такую причину задержек. Средства носят стимулирующий характер, указал он, и как только попадают в регионы, должны быть сразу доведены до медработников. Мишустин призвал отстающих сделать выплаты как можно быстрее, чтобы к 15 мая, как и поручил президент, все долги медикам за апрель были погашены. Фонд социального страхования тоже должен максимально быстро рассматривать документы по страховым случаям, в которых врачи пострадали от коронавируса, и без задержек осуществлять полагающиеся выплаты.

Своевременность получения помощи - одно из условий успеха принятых мер. "Все решения по поддержке экономики и граждан не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства вовремя", - указал Мишустин. Особое внимание он обратил на положение семей с детьми, для которых президент предложил ряд новых мер помощи. С 12 мая начался прием заявлений на единовременные выплаты в размере 10 000 рублей на детей в возрасте 3-15 лет. За первые же сутки через сервис госуслуг было подано более двух миллионов заявлений, заметил глава кабмина. Еще более 12 тысяч граждан лично обратились в отделения Пенсионного фонда, добавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Все решения по поддержке экономики и граждан не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства вовремя

Перечисление средств родителям, напомнил глава минтруда, начнется с 1 июня. "В общей сложности мы планируем, что данная мера поддержки охватит семьи с 22 миллионами детей. Общий объем расходов средств, которые мы на это запланировали, 197,2 миллиарда рублей", - заметил он.

Если эти выплаты начнутся с лета, то положенная материальная помощь на детей до трех лет уже доходит до семей. По 5000 рублей на каждого ребенка родители могут получить за апрель, май и июнь. При этом право подать заявление на помощь у них сохранится вплоть до октября. "На данный момент средства уже перечислены семьям, в составе которых более 2,2 миллиона детей", - заявил министр Котяков. Общая сумма уже кассового расхода составила 19 миллиардов рублей.

Завершается подготовка нормативных документов для увеличения минимального размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 года - с 3375 до 6751 рубля. Чаще всего, пояснил глава минтруда, его получали молодые семьи, студенты, люди, которые на момент рождения первого ребенка не работали. "Таких граждан в нашей стране около 300 тысяч человек", - уточнил он. Объем средств, который предполагается направить на эту выплату, составит порядка 7 миллиардов рублей.

Фото: iStock
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей

Михаил Мишустин поручил министерству труда и социальной защиты следить за доведением денежных средств до семей и совместно с минкомсвязи - за корректностью работы электронных сервисов, с помощью которых граждане могут подать необходимые для получения финансовой поддержки заявления. "Все, кто имеет право на выплаты, о которых мы говорим, должны их получить без задержек", - указал глава правительства.

Новые меры поддержки президент предложил и для бизнеса. В частности, с 1 июня для поддержки занятости правительство запустит новую льготную программу кредитования для предприятий из наиболее пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций. Ей смогут воспользоваться организации с общей численностью сотрудников до 7 миллионов человек. Минэкономразвития уже подготовило необходимый проект постановления с правилами кредитования. Получить займ смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники и которые осуществляют деятельность в пострадавших отраслях.

Власть Работа власти Внутренняя политика Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минкомсвязь увеличила мощности работы портала госуслуг
Мишустин поручил без задержек выдавать врачам стимулирующие выплаты
В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия полиции
Архангельская область и НАО объявили о намерении объединиться
Минпросвещения: ЕГЭ перенесут на более поздние сроки
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве