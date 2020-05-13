Глава правительства вчера собрал по видеосвязи совещание по социально-экономической ситуации, чтобы обсудить два вопроса: реализацию уже действующих программ и подготовку новых инициатив, озвученных президентом в понедельник. В первую очередь он попросил отчитаться о том, как осуществляются выплаты медперсоналу за лечение больных с коронавирусной инфекцией. Владимир Путин ранее отметил ряд недочетов и распорядился перевести положенные за апрель деньги до 15 мая.

В субъекты Федерации, подчеркнул Мишустин, средства на эти цели поступили оперативно: на 12 мая общая сумма доведенного финансирования превысила 27,5 миллиарда рублей. "Однако израсходовано из них немногим более 4,5 миллиарда рублей, и проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, где новая инфекция распространена наиболее сильно и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой. При этом на Чукотке и Магадане даже не приступили к выплатам", - указал премьер.

В рамках двух постановлений правительства, уточнил министр здравоохранения Михаил Мурашко, деньги получили 63,6 и 74 процента от числа медицинских работников, которым они положены. Но ситуация меняется постоянно. После критики президента регионы за один только вторник разом выплатили еще почти 1,5 миллиарда рублей, доведя общую сумму до 5,9 миллиарда рублей, рассказал глава Федерального казначейства Роман Артюхин. Чаще всего с мест приходится слышать объяснение, что деньги работники получат вместе с зарплатой, а ее день еще не настал. "Не надо ждать даты заработной платы", - не принял премьер такую причину задержек. Средства носят стимулирующий характер, указал он, и как только попадают в регионы, должны быть сразу доведены до медработников. Мишустин призвал отстающих сделать выплаты как можно быстрее, чтобы к 15 мая, как и поручил президент, все долги медикам за апрель были погашены. Фонд социального страхования тоже должен максимально быстро рассматривать документы по страховым случаям, в которых врачи пострадали от коронавируса, и без задержек осуществлять полагающиеся выплаты.

Своевременность получения помощи - одно из условий успеха принятых мер. "Все решения по поддержке экономики и граждан не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства вовремя", - указал Мишустин. Особое внимание он обратил на положение семей с детьми, для которых президент предложил ряд новых мер помощи. С 12 мая начался прием заявлений на единовременные выплаты в размере 10 000 рублей на детей в возрасте 3-15 лет. За первые же сутки через сервис госуслуг было подано более двух миллионов заявлений, заметил глава кабмина. Еще более 12 тысяч граждан лично обратились в отделения Пенсионного фонда, добавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Все решения по поддержке экономики и граждан не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства вовремя

Перечисление средств родителям, напомнил глава минтруда, начнется с 1 июня. "В общей сложности мы планируем, что данная мера поддержки охватит семьи с 22 миллионами детей. Общий объем расходов средств, которые мы на это запланировали, 197,2 миллиарда рублей", - заметил он.

Если эти выплаты начнутся с лета, то положенная материальная помощь на детей до трех лет уже доходит до семей. По 5000 рублей на каждого ребенка родители могут получить за апрель, май и июнь. При этом право подать заявление на помощь у них сохранится вплоть до октября. "На данный момент средства уже перечислены семьям, в составе которых более 2,2 миллиона детей", - заявил министр Котяков. Общая сумма уже кассового расхода составила 19 миллиардов рублей.

Завершается подготовка нормативных документов для увеличения минимального размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 года - с 3375 до 6751 рубля. Чаще всего, пояснил глава минтруда, его получали молодые семьи, студенты, люди, которые на момент рождения первого ребенка не работали. "Таких граждан в нашей стране около 300 тысяч человек", - уточнил он. Объем средств, который предполагается направить на эту выплату, составит порядка 7 миллиардов рублей.

Михаил Мишустин поручил министерству труда и социальной защиты следить за доведением денежных средств до семей и совместно с минкомсвязи - за корректностью работы электронных сервисов, с помощью которых граждане могут подать необходимые для получения финансовой поддержки заявления. "Все, кто имеет право на выплаты, о которых мы говорим, должны их получить без задержек", - указал глава правительства.

Новые меры поддержки президент предложил и для бизнеса. В частности, с 1 июня для поддержки занятости правительство запустит новую льготную программу кредитования для предприятий из наиболее пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций. Ей смогут воспользоваться организации с общей численностью сотрудников до 7 миллионов человек. Минэкономразвития уже подготовило необходимый проект постановления с правилами кредитования. Получить займ смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники и которые осуществляют деятельность в пострадавших отраслях.