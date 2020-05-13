Оформление нейтрального статуса обойдется россиянам в 250 долларов

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не будет рассматривать заявки российских спортсменов на получение нейтрального статуса в 2020 году без оплаты денежного сбора.

World Athletics разработала и направила во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) регламент, состоящий из 12 пунктов. Главное нововведение - процедура стала платной для взрослых атлетов. За оформление нейтрального статуса спортсменам старше 20 лет нужно заплатить 250 долларов, спортсменам с 18 до 20 лет - 100 долларов.

Обязательным условием рассмотрения заявки также будет наличие официальных писем от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене. Наши ведущие легкоатлеты - Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков, Михаил Акименко уже начали сбор документов.

Бумаги необходимо предоставить не менее чем за четыре недели до даты окончания приема заявок на турнир, куда требуется допуск.

Накануне World Athletics как раз опубликовала календарь. Международный летний сезон, не успевший стартовать из-за пандемии коронавируса, в этом году начнется лишь в августе и продлится до середины октября.

Спортсмены выйдут на дорожки 11 августа на турнире в финском Турку. Это первый этап Континентального тура золотого уровня - новой серии однодневных соревнований.

"Бриллиантовая лига" стартует в Монако 14 августа и сделает еще девять остановок. Интересно, что в предстоящем сезоне знаменитая коммерческая серия не будет представлять именно серию турниров, завершающуюся финалом. Атлеты не будут зарабатывать очки. Каждый этап будет организован как отдельное спортивное мероприятие.

Напомним про еще один лимит, касающийся наших легкоатлетов. Лишь десять спортсменов из всех, получивших нейтральный статус, смогут участвовать в крупных международных соревнованиях 2020 года. Это ограничение будет действовать только на чемпионате мира по полумарафону, который пройдет в Польше 17 октября.