Для Бразилии и Аргентины - футбол больше, чем спорт. Это сродни религии. Для многих миллионов мальчишек из трущоб - игра с мячом чуть ли не единственный шанс выбиться в люди и избавиться от нищеты.

Правда и то, что в Бразилии, что в Аргентине люди довольно консервативны и неохотно соглашаются признавать "чужих" звезд. Подобное касается и легенд футбола - бразильского "короля футбола" Пеле и аргентинца Диего-Армандо Марадону.

Оба всегда весьма холодно отзывались о таланте друг друга, ну а после 2000 года практически перестали общаться, предпочитая поливать друг друга грязью в прессе.

Дело в том, что в 2000 году Международная федерация футбольной истории и статистики организовала выборы "Футболиста столетия". Согласно опросу журналистов и футбольных ветеранов различных стран Пеле победил с большим отрывом, а Марадона не попал даже в тройку призеров.

В тоже время международная федерация спортивных журналистов, а следом и ФИФА назвали лучшим в 20 веке... Диего-Армандо.

Почти двадцать лет два короля пытались "ущипнуть" своего конкурента на троне. Пеле говорил, что Марадона завидует его карьере и славе, а также тому, что всегда остается в тени бразильца. Аргентинец парировал: "Место Пеле в пыльном архиве музея".

В 2005 году по личной инициативе главы ФИФА Блаттера два великих игрока встретились в телестудии, обменявшись майками и рукопожатиями. Казалось, что топор войны зарыт. Но уже на следующий день, после взаимных оскорблений в СМИ выяснилось, что воз остался на прежнем месте.

В коротком видеопослании Пеле поддержал акцию по сбору средств для врачей и, расплакавшись, назвал Марадону великим коллегой

Для того, чтобы случилось чудо, потребовалась нестандартная экстремальная ситуация - ЧП мирового масштаба. Во время пандемии коронавируса многие отбросили старые обиды и стали плечом к плечу в борьбе с "чумой 21 века". Первый шаг к миру сделал Марадона. Как рассказал "РГ" наш давний друг, известный аргентинский репортер Максим Анхель Лопес, Диего на специальном аукционе продал часть личных вещей и все средства пожертвовал на борьбу с коронавирусом. Во время аукциона он передал привет Пеле и попросил того поддержать акцию.

"Пеле! Мне кажется, что именно сейчас мы должны быть выше прежних размолвок и сказать спасибо всем тем, кто борется со страшной заразой. Давай забудем, что было в прошлом, и поможем тем, кто оказался в трудном положении, и докторам, которые делают невозможное в госпиталях", - заявил экс-капитан "альбиселесты".

Бразильский король ответил своему коллеге коротким видеопосланием, в котором поддержал акцию по сбору средств для врачей, и, расплакавшись, назвал Марадону великим коллегой.

Тем временем, как сообщает сайт Международной Ассоциации спортивной прессы (АИПС), ФИФА решила провести свой ежегодный конгресс в режиме онлайн. Большой сбор должен был состояться в Аддис-Абебе 5 июня. Затем из-за пандемии датой назначили 20 сентября. И вот новое решение: Конгресс пройдет в режиме онлайн 18 сентября.

Вроде бы ничего страшного: и 136-я олимпийская сессия МОК, которую готовился принять в июле Токио, состоится в таком же режиме. Однако знаменитый английский футбольный обозреватель Кейр Рэднедж приходит к несколько иным выводам.

По его мнению, это свидетельствует о том, что действующие сейчас всяческие транспортные ограничения могут сохраниться и осенью. И уважаемый футбольный аналитик задается вопросом. Если нельзя будет, к примеру, летать небольшим группам людей, то каким же образом смогут передвигаться команды с их многочисленным персоналом?

И сразу Рэднедж замечает, что решение ФИФА невольно ставит под сомнение возможность проведения отборочных квалификационных матчей Кубка мира и всех клубных кубковых турниров УЕФА. Их планируется возобновить в этом году немного позже. Но "позже" - это когда?

Один из опытнейших футбольных журналистов Британии пытается обосновать свою обеспокоенность. Решение о проведении Конгресса ФИФА в режиме онлайн принято по рекомендации Рабочей группой по коронавирусу, специально созданной богатейшей международной спортивной федерацией мира для постоянного анализа складывающейся обстановки. Несколько относительно незначительных официальных турниров, проводящихся под эгидой ФИФА, перенесены на февраль - март, а Кубок мира по футзалу даже на октябрь 2021 года.

Больше тридцати лет знаком с дружищем Кейром Рэднеджем, и никогда не замечал в нем никаких признаков пессимизма. Что ж, остается ждать и надеяться.

Ну а пока, как сообщает сайт Федерации венгерских спортивных журналистов, чемпионат этой страны решено возобновить с 23 мая. Завершится от 13 июня.

Конечно, матчи пройдут на пустых стадионах - никаких зрителей. Коллеги волнуются, ибо даже присутствие журналистов на трибунах под большим вопросом. Также 23 мая возобновится и футбольный чемпионат Чехии.