Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.

Двухнедельного младенца, завернутого в одеяло, обнаружили на автодороге между Зеленогорском и Пухтоловой горой в Курортном районе Северной столицы. Сотрудники полиции оперативно установили, что мать ребенка - 39-летняя гражданка одного из среднеазиатских государств, которая находится в Санкт-Петербурге без регистрации.

- Мальчик был госпитализирован в состоянии средней тяжести бригадой скорой помощи, - уточнили в полиции. - Согласно нормам действующего законодательства, женщине может грозить лишение свободы на срок до одного года.