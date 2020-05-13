Покупатели смогут зарабатывать на проверке обязательной маркировки

Система обязательной маркировки охватывает все больше товаров. Она позволяет собирать точные данные на каждом этапе движения пары обуви или пачки сигарет - при производстве, транспортировке и продаже. Как это работает и зачем это нужно, в интервью "Российской газете" рассказал заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Реваз Александрович, что дает потребителям введение обязательной маркировки товаров?

Реваз Юсупов: Коды маркировки, защищенные криптографией, - это не просто наклейки. Они дают гарантию от покупки подделок. Любой с помощью приложения Честный ЗНАК (название системы маркировки) может проверить каждый код и убедиться в происхождении товара. Сейчас работаем над запуском программы мотивации для пользователей: они даже смогут зарабатывать, сканируя товары. Из-за режима самоизоляции запуск пришлось отложить, но проект планируем возобновить.

Маркировка разворачивает рынок лицом к потребителю, делает его более защищенным и гарантирует его права. Пожалуй, впервые за долгое время настолько надежно, потому что впервые включит человека в процесс контроля качества товара.

Как воспользоваться кодом маркировки? Что нужно сканировать?

Реваз Юсупов: Любой человек может узнать всю информацию о продукте до его покупки - достаточно считать данные по коду Data Matrix (квадратные черно-белые метки с множеством точек внутри) и проверить их в приложении "Честный ЗНАК". Чаще всего с такими кодами встречаются сигареты, обувь, шубы и лекарства. Так что на сделанный в Китае товар уже не наклеить лейбл Made in Italy.

Фото: РИА Новости

Кроме кодов Data Matrix можно расшифровывать любые другие символы на упаковке: как ухаживать за изделием, использовать и утилизировать, что значит тот или иной сертификат. Для тех, кто сортирует отходы, будут полезны значки, обозначающие разные виды бумаги, стекла, металла и пластика. Наличие такой информации в целом изменит потребительское поведение, сделает его более осознанным. Как следствие - поменяются маркетинговые приемы брендов, которые нередко основываются на иррациональном поведении покупателей. Это первая попытка в мире создать систему общественного контроля в масштабах всей страны. За счет геймификации, частоты и географии проверок это позволит найти "серых" предпринимателей даже в самых незаметных местах. Приложение уже скачали более 500 тысяч раз, проверили более пяти миллионов товаров.

Сроки введения обязательной маркировки этой весной по ряду групп товаров были сдвинуты. Все ли теперь идет по графику?

Реваз Юсупов: Дополнительное время для подготовки получили фармацевты и обувщики. Для них маркировка сдвинулась и станет обязательной с 1 июля 2020 года.

Продлены также сроки эксперимента по молоку - обязательная маркировка начнется в январе 2021 года. Отсрочку получили и фермеры, небольшие производители. Эта отрасль, как и другие потребительские, является приоритетной в плане контроля за фальсификатом и нелегальным оборотом.

Сохранить все поставленные сроки и избежать переносов удалось при запуске маркировки табака. Это говорит об организованности и конструктивном настрое отрасли.

Несколько недель назад минпромторг заявил, что сроки экспериментов и обязательной маркировки больше сдвигаться не будут. С учетом количества компаний в системе и заказанных кодов мы согласны с оценкой - подавляющее большинство легальных компаний готовы. Было бы неправильно ущемлять их интересы в пользу тех, кто не так ответственно отнесся к подготовке. Мы находимся в том графике, который утвердило правительство. Система полноценно работает.

С 1 апреля стартовал эксперимент по маркировке минеральной воды. О чем говорят первые результаты, какой объем товара может выйти из тени?

Реваз Юсупов: За один месяц к эксперименту, который продлится до 1 марта 2021 года, присоединились 28 производителей бутилированной воды, два импортера и шесть представителей розницы. Работа только началась. По итогам 2019 года объем рынка бутилированной воды в стране достиг 3,6 млрд долларов. По этому показателю Россия вошла в топ-10 стран мира. Занять более высокие позиции не дает теневой сектор, который составляет не менее 24%, а по некоторым оценкам - до 60-80%. Маркировка воды позволит гарантировать как рациональное пользование недрами, так и качество продукции от завода до продажи. Она полностью закроет возможность появления в товарной цепочке или на прилавке нелегальной продукции.

Система "Честный ЗНАК" помогла выявить масштабные партии контрафактных сигарет в крупных сетевых магазинах по всей стране

Сколько компаний сегодня зарегистрировано в системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров? По каким группам фиксируете наибольший прирост?

Реваз Юсупов: В системе зарегистрировано более 200 тысяч компаний из отраслей, на которые распространяется маркировка. В одних случаях - это уже обязательное требование, в других - переходные пилотные проекты. Для каждой отрасли определены свои даты и этапы внедрения. Наибольший прирост зарегистрированных компаний в табачной индустрии - производители и импортеры использовали более 10 млрд кодов. В лидерах - обувь (2 млрд кодов) и лекарства (свыше 900 млн кодов).

В национальную систему интегрируются производители и импортеры одежды и изделий легкой промышленности, парфюмерии, шин, фотоаппаратов, молочной продукции и питьевой воды. К последним двум категориям - особое внимание, так как это продукция, качество которой играет особую роль для здоровья людей.

В России на фоне кризиса легализована дистанционная торговля лекарствами. Принятое решение будет работать эффективно вместе с обязательной маркировкой лекарств. Цифровое прослеживание препаратов позволит защитить потребителя, гарантируя легальность происхождения и качество лекарств. Маркировка в таких ситуациях может фактически спасти жизни людей.

Кроме того, государство в режиме реального времени с помощью системы сможет анализировать поставки товаров и обеспечивать доступ к ним в каждом регионе, а также предотвращать попытки манипуляции цен, создания искусственного ажиотажа. Можно будет определять наиболее ответственных предпринимателей и оказывать им поддержку.

В каких сферах произошло наибольшее "обеление" рынка?

Реваз Юсупов: За время эксперимента по маркировке лекарств в России было выявлено нарушений на 500 млн рублей: вскрылись вторичные продажи дорогих лекарств для лечения тяжелых заболеваний, которые государство закупало для больниц. Как результат: по данным Росздравнадзора, в 2019 году оборот недоброкачественных лекарств снизился в 2,5 раза.

После введения маркировки табачной продукции было выявлено около 30% компаний - они вошли в список крупнейших производителей в России. С 2019 года они начали передавать в налоговую службу сведения о максимальной розничной цене на сигареты. С помощью системы "Честный ЗНАК" уже удалось выявить несколько масштабных партий контрафактных сигарет, которые продавались в крупных сетевых магазинах по всей стране. Система позволила отследить украденные у легальных производителей партии.

Обувной рынок за счет введения маркировки еще на пилотном этапе удалось обелить примерно в 5-6 раз. Ожидаем, что цифры в итоге будут еще больше.

Самым ярким примером того, как работает система, стало введение в 2016 году обязательной маркировки шуб. С этой отрасли и началось обеление по другим группам товаров. Только за один год доля легального оборота меховых изделий и количество работающих компаний выросло примерно в 10 раз. Многим предпринимателям пришлось "обелиться" и начать работать прозрачно.

Насколько для бизнеса сложен и затратен переход на систему обязательной маркировки? Что для этого требуется?

Реваз Юсупов: Система строится на тех технологиях и решениях, которые уже используют предприниматели. Не требуется покупать еще одну кассу, создавать отдельную электронную подпись, переходить на другого оператора электронного документооборота или глобально переоснащать линию на производстве. По времени перехода все зависит от масштаба компании и способа нанесения кода. К примеру, если код приклеивается на товар в виде этикетки, то приобретать ничего не нужно. Достаточно провести корректировку шаблона, чтобы на нем появился код Data Matrix.

Если производитель выбрал способ прямого нанесения кода, тогда в линию, возможно, придется встроить специальный принтер - с его помощью будут проставляться коды. Хотя при маркировке молочной продукции печатать нужные коды стали уже при производстве упаковки. Такое решение будет актуально и для других товаров народного потребления.

Время подключения для малых компаний может составить 1-3 дня. Среднему бизнесу нужно будет обновить или заменить программное обеспечение - в таком случае можно уложиться за две недели. Крупному бизнесу понадобится на подключение 1-3 месяца.

Насколько надежно система защищена?

Реваз Юсупов: Уникальные коды Data Matrix наносятся на упаковку еще на заводе, и далее весь путь товара прослеживается до магазина. Эмиссия кодов проводится централизованно на серверах системы. Похитить их из базы невозможно, так как они не хранятся в системе до момента эмиссии и передачи заказчику. Получение кодов при передаче заказчику защищено усиленной электронной подписью.