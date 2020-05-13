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13.05.2020 16:53
Рубрика: Происшествия

Полу Уилану разрешили звонки в США

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд в среду исследовал письменные показания еще шести свидетелей по делу об обвинении в шпионаже американского гражданина Пола Уилана.

Как сообщил журналистам адвокат Уилана Владимир Жеребенков, большая часть свидетелей - это военнослужащие РФ. По его утверждению, все показания этих свидетелей сводятся к тому, что Уилан никого не вербовал и любит Россию. На прошлом заседании также был заслушан свидетель со стороны защиты, который, по словам адвоката, сообщил об интересе к американцу российских спецслужб еще за несколько лет до задержания.

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При этом ключевым свидетелем по делу со стороны обвинения проходит сотрудник ФСБ, который участвовал в задержании Уилана и проводил в отношении него комплекс оперативно-розыскных мероприятий...

Сам процесс проходит в закрытом режиме, так как в уголовном деле есть материалы под грифом "совершенно секретно". Гражданин США Пол Уилан, который также имеет паспорта Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан российскими контрразведчиками 28 декабря 2018 года в Москве. По словам защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб - на изъятой у него флешке были записаны данные, составляющие гостайну. По некоторым данным, речь шла о списках сотрудников одной из российских силовых структур. В среду в суде также стало известно, что накануне Уилан из СИЗО впервые смог поговорить со своей семьей в США по телефону.

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