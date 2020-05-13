Правительство расширило список отраслей экономики, пострадавших от COVID-19

Правительство внесло изменения в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Постановление подписано исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Белоусовым.

В список включены торговля через автоматы и народные промыслы.

Кроме того, позиции "Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах" и "Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента" заменены на одну - "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах".