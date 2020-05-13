Предприятия авиастроения нужно загрузить заказами. Тем более что российские воздушные суда на равных конкурируют с лидерами мирового рынка, а по боевой авиации их превосходят. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по поддержке авиационной промышленности и перевозок, предложив перенести на более ранний срок госзакупки авиатехники и запустить новую программу поддержки лизинга самолетов.

В авиации произошел самый серьезный спад среди всех видов транспорта: объем перевозок на внутренних рейсах сократился на 88 процентов, на международных — на 90 с лишним. Фото: Gettyimages

Но прежде чем перейти к повестке, глава государства подчеркнул, что важно, чтобы все запланированные мероприятия осуществлялись вовремя и в полном объеме. Владимир Путин пояснил: 11 мая после серьезной проработки с правительством и кремлевской администрацией он предложил целый набор мер по поддержке граждан и бизнеса. На следующий день поступило свыше миллиона заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей на ребенка. "И портал "Госуслуги" не справился с этим объемом обращений. Знаю, что сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание, так же как и на другие вопросы подобного рода", - указал он. Для бюджета ситуация сейчас непростая - падение цен на традиционные экспортные товары, на энергоносители существенно сократило доходы, продолжил глава государства. Но и в таких сложных условиях власти находят источники поддержки граждан, экономики, отдельных отраслей и предприятий. "И если мы это делаем, то тогда нужно доводить все до конца, иначе результата, которого мы ожидаем и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет", - предупредил Путин. То же касается и дополнительных выплат медработникам. Президент 11 мая сказал, что далеко не во всех регионах надбавки были перечислены людям. "Сейчас уже только в двух или в трех нет этих выплат. Стоило обратить на это внимание - и пожалуйста, работа закипела. Но почему нельзя это сделать сразу?" - возмутился Путин и попросил обратить внимание на исполнительскую дисциплину.

"Из-за эпидемии коронавирусной инфекции воздушное сообщение - и в нашей стране, и за рубежом - столкнулось с вынужденными ограничениями", - констатировал Путин, перейдя к повестке совещания. В авиации произошел самый серьезный спад среди всех видов транспорта: объем перевозок на внутренних рейсах сократился на 88 процентов, почти остановилось международное авиасообщение - сокращение на 90 с лишним процентов. Компании, аэропорты теряют доходы, что сказывается на сотрудниках.

Власти уже решили выделить экстренную помощь - более 23 млрд рублей - авиакомпаниям на выплату зарплат, услуги аэропортов, расходы по лизингу и другие цели. Но далеко не все вопросы решены, оценил глава государства и предложил поговорить, насколько эффективна и достаточна поддержка.

На прошлой неделе по итогам совещания по транспорту было поручено выделить почти 11 млрд рублей на неотложные нужды аэропортов. Президент хотел знать, как реализуются эти решения.

"Наша общая задача - обеспечить надежное, качественное и безопасное авиасообщение в России", - подчеркнул Путин. Важно, чтобы отрасль видела перспективы развития, роста, и важно, чтобы их понимало правительство, сказал он. Любые действия по поддержке отраслей должны исходить из понятной долгосрочной модели их работы. Президент также предложил поговорить не только о "большой" авиации, но и о малой, специальной, санитарной, альтернативе которой в отдаленных районах нет.

Наша общая задача - обеспечить надежное, качественное и безопасное авиасообщение в России

"Необходимо поддержать базу отрасли, а именно предприятия авиастроения, дать загрузку этому сложному, по многим параметрам уникальному производству", - поручил глава государства. Россия - в числе немногих стран, которые способны выпускать всю линейку военных и гражданских самолетов и вертолетов, отметил Путин. И это реальное, огромное, конкурентное преимущество. "Отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, с лидерами мирового рынка, а некоторым - по боевой авиации - намного превосходят их", - сравнил президент. Возможности авиапрома позволяют работать над новыми, перспективными моделями, прежде всего, это среднемагистральный гражданский самолет МС-21, который проходит летные испытания. И вопрос загрузки заказами авиазаводов - принципиальный. Необходимо повысить спрос на российские самолеты, сказал Путин. "Это даст стимул для создания рабочих мест, модернизации производств, освоения новых моделей воздушных судов", - уверен он.

Президент назвал несколько новых мер поддержки отрасли. Первое: запустить программу поддержки лизинга, эксплуатации российских воздушных судов. Для этого на 2020-2021 годы лизинговым компаниям предоставить госгарантии, а также выделить субсидии для снижения стоимости летного часа. Такая программа только за два первых года позволит обеспечить выпуск 59 новых гражданских самолетов, сказал он. При этом механизм субсидирования лизинга должен быть более простым и оперативным. Так, например, глава государства предложил привязать получение субсидии к покупке конкретного борта: "Иными словами, деньги должны следовать за самолетом".

Вторая мера касается региональной авиации. Ежегодно выделяется около 8 млрд рублей из федерального бюджета плюс региональные средства. Но объем заявок на субсидии гораздо больше, и Путин предложил посмотреть, есть ли возможности увеличить программу, и донастроить механизм так, чтобы поддержка прежде всего оказывалась маршрутам, где эксплуатируются российские самолеты. В декабре глава государства просил подготовить предложения по созданию специальной авиакомпании с флотом из отечественных воздушных судов, обслуживающей пассажиров и грузы на Дальнем Востоке, и в ходе совещания поинтересовался, в какой стадии работа.

Владимир Путин предложил субсидировать региональные рейсы с использованием российских самолетов. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Третье. Государство должно активно наращивать заказы, чтобы поддержать спрос, заметил Путин. Эта мера поддержки универсальна для всех отраслей, но в авиапроме востребована больше других. Глава государства предложил провести опережающие госзакупки авиатехники, чтобы загрузить предприятия именно сейчас. К примеру, в рамках программы развития санитарной авиации нужно 66 вертолетов. "Более ранняя поставка такой техники будет как никогда к месту", - добавил президент.

Важно подключить ресурсы компаний с госучастием, обозначил Путин. Например, Почта России модернизирует свой грузовой флот. В этой ситуации нужно действовать очень рационально и рачительно, сказал глава государства и предложил посмотреть, что, сколько и когда планировали закупать компании с госучастием. "Все это обобщить, понять объем этих заказов и выстроить его соответствующим образом, так же, как, может быть, и гособоронзаказ, сдвинуть по некоторым позициям тоже "влево", - заключил он.

Правительственная комиссия утвердила программу финансового оздоровления Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Предусмотрены меры господдержки за счет докапитализации и реструктуризации проблемной задолженности перед банками на 15 лет, корпоративная и управленческая оптимизация в течение трех лет и трансформация научно-конструкторского блока в течение пяти лет. Экономический эффект в программный период оценивается примерно в 300 млрд рублей, предполагается также реализация непрофильных активов с ожидаемым эффектом около 17 млрд рублей. Проблемная задолженность ОАК - 14 трлн рублей, проценты по ней превышают 30 млрд рублей в год. Борисов также предложил не взимать штрафы и неустойки по гособоронзаказу по контрактам прошлых лет.