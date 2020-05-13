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13.05.2020 11:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мы не виделись с 43-го года

Для ветеранов ЦФО провели дворовые мини-парады с боевыми машинами
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж-Тамбов) , Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 101(8155)
По Ярославлю и адресам участников Великой Отечественной войны проехали машины Победы.
95-летний полковник Владимир Алексеевич Жилкин был участником штурма Берлина. Фото: Ирина Штольба 95-летний полковник Владимир Алексеевич Жилкин был участником штурма Берлина. Фото: Ирина Штольба
95-летний полковник Владимир Алексеевич Жилкин был участником штурма Берлина. Фото: Ирина Штольба

Несколько исторических автомобилей, внесших вклад в Победу или созданных благодаря ей и восстановленных в этом году ярославскими энтузиастами, должны были участвовать в юбилейном параде Победы на Советской площади областного центра и стать особенным подарком для фронтовиков. И они таким подарком стали, несмотря на все "происки" COVID-19 и отмену массовых мероприятий: военная техника сама приехала к домам ветеранов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Одна из самых уникальных машин, восстановленных участниками проекта "Машины Победы", - "Катюша" на базе шасси американского автомобиля International. На такой очень редкой разновидности реактивных установок воевал под Сталинградом гвардии лейтенант, а потом и гвардии майор Михаил Николаевич Пеймер. Он командовал батареей, где были четыре такие "Катюши". После Сталинграда в составе 24-й гвардейской бригады 3-го Белорусского фронта ярославец участвовал в операции "Багратион", освобождал Белоруссию, Литву, сражался в Восточной Пруссии.

Именно такую "Катюшу" воскресили ярославцы - сейчас единственную в мире. А вместе с ней и еще несколько машин Победы: ГАЗ-51, ЗИЛ-131 с установкой химзащиты АРС-14, два УАЗ-469. Часть автомобилей еще в работе - коронавирус планы спутал.

Увидев "родную" реактивную установку, которая приехала к ветерану на дачу, 95-летний Михаил Пеймер не мог сдержать эмоций.

- Это тот самый автомобиль, на котором я воевал! Мы не виделись с 1943 года. Ребята, спасибо вам большое! - благодарил растроганный фронтовик. - Вы даже не представляете, какое я сейчас испытываю счастье и радость! Спасибо вам за сегодняшний день. Я очень счастлив!

Фото: Олег Подгорнов
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В этот день к домам ветеранов выезжали "фронтовые бригады", участники творческих коллективов, курсанты Ярославского военного училища противовоздушной обороны, представители ГУ МЧС и УФСИН.

Фронтовики приветствовали пришедших и приехавших их поздравить из окон и с балконов, некоторые выходили на улицу. А среди их соседей находились такие, кто с изумлением и гордостью узнавал о Герое, живущем рядом. Или приходил с фотографиями своих родных, как в колонну "Бессмертного полка". И все вместе пели - и "Катюшу", и "День Победы", кричали "Ура!", аплодировали, поздравляли друг друга с праздником.

- В годовщину Победы мне, скромному участнику войны, преподнесли этот бесценный подарок. Я буду помнить о нем всю оставшуюся жизнь. Спасибо, дорогие! - громко, как мог, обратился к собравшимся у дома с балкона третьего этажа 95-летний гвардии полковник Владимир Алексеевич Жилкин, командир разведывательного дивизиона артиллеристского полка, участник штурма Берлина.

В Воронеже "дворовые" мини-парады для ветеранов организовал военно-патриотический клуб "Плацдарм 36". Его участники в исторической форме, на боевых машинах времен Великой Отечественной проехались по улицам города и небольшими группами навестили фронтовиков - соблюдая все "антивирусные" меры предосторожности.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Поздравления с доставкой на дом устроили ветеранам и в Тамбове. Так, уличный концерт вместе с соседями посмотрела проживающая в частном секторе Мария Ивановна Воеводина - кавалер боевых орденов и медалей, ранее возглавлявшая районный совет ветеранов. Сидя в коляске ретромотоцикла, она подпевала молодежи, а потом произнесла очень бодрую ответную речь. Гости дали символический "победный" залп в воздух.

А в поселке Дмитриевка - центре Никифоровского района Тамбовщины - по инициативе летчика-ветерана Александра Боднара заложили "сад Победы" на месте бывшего военного аэродрома. С 20 августа 1942-го по май 1943 года там базировался первый гвардейский авиационный полк дальнего действия, с которого самолеты отправлялись бить фашистов под Сталинградом, сбрасывать бомбы на немецкие войска под Ростовом, Воронежем, Харьковом и на Донбассе.

Оттуда совершал вылеты и Александр Боднар. Чтобы увековечить память однополчан, он предложил к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне высадить на месте аэродрома 75 деревьев - 50 яблонь и 25 рябин.

Идею воплотили в рамках акции "Мечты Победителей". Деревья предоставил местный предприниматель-садовод Алексей Сергеев, а копать лунки приехали волонтеры вместе с руководством района. На будущий год ожидают первый урожай яблок.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Накануне Дня Победы Александру Боднару показали видео о том, как исполнилась его мечта. У дома ветерана провели мини-парад.

- Деревья имеют продолжительный период жизни. Теперь там будет сад или парк, - объяснил фронтовик свою задумку. - Особенно приятно, что рядом Дом культуры. Спасибо никифоровцам, что помнят о нашем полку...

Жители Тамбовщины прекрасно знают историю летчика-земляка. Он встретил 22 июня 1941 года в должности штурмана. За 1418 дней войны он совершил свыше 300 боевых вылетов. Благодаря его профессионализму и высокой дисциплине экипажи всегда поражали цели противника и возвращались домой.

Боднар прошел всю войну до конца и в мае 1945 года принял участие в параде на Красной площади. Ветеран, которому сейчас 101 год, ведет активную общественную работу.

Тем временем

В Воронеже сотрудники ГИБДД в День Победы дежурили на дорогах с портретами ветеранов. Провести акцию "Бессмертный полк" в необычном формате предложил старейший пенсионер областной Госавтоинспекции, участник Великой Отечественной Иван Мистюков. На сегодня это единственный оставшийся в живых ветеран ВОВ и воронежской Госавтоинспекции одновременно. В День Победы сотрудники дорожно-патрульной службы повесили на грудь бейджи с портретами местных ветеранов ГАИ. Фотографии покрупнее они разместили вместе с георгиевскими ленточками под лобовым стеклом патрульных автомобилей.

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