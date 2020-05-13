Главный патологоанатом Москвы рассказал об учете смертей от COVID-19

Диагноз пациентов, умерших от коронавируса, устанавливается только после вскрытия. Об этом журналистам рассказал главный внештатный специалист по патологической анатомии депздрава Москвы Олег Зайратьянц.

По его словам, патологоанатомы называют причиной смерти именно COVID-19, когда у пациента отмечена пневмония и положительный тест на вирус. При этом, даже если на фоне "короны" обострились хронические заболевания, причиной летального случая все равно указывают коронавирус.

Однако в целом ряде случаев коронавирус у пациента не ведет к патологическим изменениям в легких, комментирует патологоанатом. И если человек с подтвержденным COVID-19 скончался, например, от инфаркта, то причиной смерти указывается именно сердечная недостаточность.

"Сам вирус - это еще не болезнь, [и если] в легких изменений нет - [то] человек погиб от инфаркта", - прокомментировал Олег Зайратьянц, которого цитирует РИА Новости.