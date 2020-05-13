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Как соцсети борются с фейками о COVID-19
13.05.2020 23:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Орехово-жуево

"Яндекс.Еда" пришла в 15 городов Подмосковья
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 102(8156)
До пандемии жители Лыткарина, Дубны, Орехово-Зуева и еще 12 подмосковных городов о сервисе "Яндекс.Еда" могли только мечтать. А 13 мая компания заявила, что втрое расширила географию присутствия в Подмосковье. Теперь сделать заказ можно в Дзержинском, Дмитрове, Домодедове, Железнодорожном, Жуковском, Клину, Коломне, Котельниках, Лобне, Пушкине, Раменском и Фрязине. А также в столичных Зеленограде и Троицке.
Сочные бургеры, хрустящая картошка и тирамису - теперь и в дальнем Подмосковье! Фото: Сергей Михеев Сочные бургеры, хрустящая картошка и тирамису - теперь и в дальнем Подмосковье! Фото: Сергей Михеев
Сочные бургеры, хрустящая картошка и тирамису - теперь и в дальнем Подмосковье! Фото: Сергей Михеев

Нельзя сказать, что до "Яндекса" в этих муниципалитетах отсутствовала услуга доставки еды на дом. У многих точек общепита есть своя курьерская служба, но она возит ассортимент только своего кафе или ресторана. К тому же не слишком заморочена на скорости доставки. А курьеров "Яндекса" можно хоть каждый день вызывать с разнообразным меню и, если сумма заказа превысит 1,5 тысячи рублей, доставка не будет стоить ни копейки. И привезут очень быстро.

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"Жители подмосковных городов, расположенных на удалении до 20 километров от МКАД, могут заказывать ассортимент московских ресторанов. Среднее время доставки составляет 40 минут", - рассказали "РГ" в пресс-службе компании. В Дубну или Лыткарино из Москвы яства не повезут, жители этих муниципалитетов довольствуются ассортиментом местных торговых точек. Но зато в дальних городах области, где почти не бывает пробок, довезти еду до заказчика можно гораздо быстрее. Самыми популярными блюдами, которые жители области заказывают через "Яндекс.Еду", являются бургеры с картофелем фри, кола и пирожки. Они же популярны и у москвичей, и у жителей остальных российских городов.

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