Лишь треть москвичей запросили вновь рабочие пропуска после аннулирования

Только треть жителей столицы повторно обратились за получением рабочих пропусков после аннулирования. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"За период с 8 по 11 мая только треть граждан с аннулированными рабочими пропусками направили заявки, в которых они предоставили подтверждающие трудоустройство документы для оформления нового пропуска. Остальные две трети - это либо те, у кого были задублированы заявки на пропуска, либо люди, у которых нет подтверждающих трудоустройство документов", - сказал Фурсин, которого цитирует агентство "Москва".

По его словам, сотрудники компаний, чьи данные в цифровых пропусках для работающих не прошли проверку, смогут заново получить его. Для этого нужно подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя с помощью портала i.moscow.