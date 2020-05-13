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13.05.2020 16:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Москвича задержали за попытку дать крупную взятку полицейским

Текст: Владимир Баршев

Автоинспекторы задержали 29-летнего жителя столицы по подозрению в покушении на дачу взятки в крупном размере и хранении психотропного вещества - амфетамина.

Фото: iStock
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Сотрудники 2-ого Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве на Молодогвардейской улице остановили для проверки документов автомобиль Audi. Полицейские обратили внимание, что пассажир заметно нервничает. Мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ДПС. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у гражданина были обнаружены и изъяты два полиэтиленовых свертка с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию, изъятый материал общей массой свыше 3 граммов содержит в своем составе психотропное вещество - амфетамин.

Задержанный, находясь в патрульном автомобиле, предложил сотруднику ГИБДД за непривлечение его к ответственности, деньги. Мужчина был предупрежден, что его действия незаконны и влекут за собой уголовную ответственность, однако проигнорировал это и положил 200 тысяч рублей в карман двери машины, после чего попытался выйти из автомобиля.

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Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в ОМВД России по району Кунцево г. Москвы. Следственным Управлением по Западному административному округу ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", частью 4 статьи 291 УК РФ "Дача взятки".

Следствием Отдела МВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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