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13.05.2020 22:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Выставка в планшете

"Ночь в музее" в столице впервые пройдет в онлайн-формате
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 102(8156)
Четырнадцатая акция "Ночь в музее" пройдет в Москве 16 мая. Из-за угрозы пандемии коронавируса мероприятия впервые уйдут в онлайн-формат.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры, большинство экскурсий и лекций запланированы с 18.00 до 23.00. Около ста мастер-классов, спектаклей и литературных чтений в этот раз подготовили более 50 культурных площадок.

Фото: Павел Огородников
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Почитатели Николая Гоголя услышат лекцию преподавателя Московского госуниверситета и лучшего гида Москвы (по версии Русского географического общества) Егора Сартакова. Он расскажет о мифах, окутавших жизнь и творчество едва ли не самого загадочного писателя в истории нашей страны. Слушатели узнают, сгорел ли на самом деле второй том "Мертвых душ" и почему Гоголя перезахоронили. Еще сотрудники Дома Гоголя и филологи прочтут письма, которые писатель отправлял друзьям.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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