Как сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры, большинство экскурсий и лекций запланированы с 18.00 до 23.00. Около ста мастер-классов, спектаклей и литературных чтений в этот раз подготовили более 50 культурных площадок.

Музей космонавтики организует концерт Героя Советского Союза Александра Лавейкина. Летчик-космонавт споет под гитару свои любимые песни из репертуара Юрия Визбора.

Музей имени Скрябина устроит пять виртуальных мини-экскурсий. Зрителям покажут рабочий кабинет композитора, гостиную, столовую, спальню и студию электронной музыки.

Политех приглашает "окунуться" в жизнь российских и европейских музеев в условиях пандемии.

Почитатели Николая Гоголя услышат лекцию преподавателя Московского госуниверситета и лучшего гида Москвы (по версии Русского географического общества) Егора Сартакова. Он расскажет о мифах, окутавших жизнь и творчество едва ли не самого загадочного писателя в истории нашей страны. Слушатели узнают, сгорел ли на самом деле второй том "Мертвых душ" и почему Гоголя перезахоронили. Еще сотрудники Дома Гоголя и филологи прочтут письма, которые писатель отправлял друзьям.