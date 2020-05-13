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Текст:   Александр Мелешенко 
23:56 13.05.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 102(8156)

Реновация без сноса

Пять уникальных домов сохранят на востоке Москвы

Жители еще трех районов на востоке столицы в ближайшие дни смогут обсудить проекты реновации, которые разработали для них архитекторы - 18 мая начнется сбор отзывов по проектам застройки в Богородском, Перово и Соколиной Горе. Два последних района интересны тем, что пять старых домов там решено не сносить, а сохранить и перепрофилировать.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Большинство сносимых по реновации домов - типовые пятиэтажки, которые выработали ресурс. Некоторые из них были рассчитаны на 25 лет, но прослужили вдвое больше и подошли к 50-60-летнему юбилею почти в аварийном состоянии. Но попали в программу и дома, построенные по индивидуальным проектам или просто представляющие архитектурный интерес, и сносить их, конечно, жалко.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Сохранение ценных с архитектурной точки зрения домов - особая задача, - подтверждает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - В Перово сохранятся три таких дома: один - на 3-й Владимирской улице и два - на Новогиреевской. Все они кирпичные, построенные по индивидуальным проектам советских архитекторов в 40-50-х годах XX века. Эти дома будут реконструированы и перепрофилированы под социальные и административные учреждения. Безусловно, они добавят особый шарм архитектурному ансамблю".

Дом на 3-й Владимирской улице построили еще в 1948 году - "сталинка" с лепниной, слуховыми окнами на чердаке и высокими потолками. Пускать такой дом под нож экскаватора жаль, но и жить в нем непросто - на "жалобном" портале "Наш город" жильцы трехэтажки оставили сообщения о постоянно протекающей крыше, аварийных фундаменте и лестнице. В УК говорят, что нужно капитально ремонтировать квартиры на первом этаже, но для этого жильцов придется отселять. Теперь жителей отселят в современные комфортные новостройки, а их "сталинка" после ремонта превратится в культурно-досуговый центр.

Без строгих "сталинок" невозможно представить архитектурный облик районов

Схожая ситуация и в районе Соколиная Гора - там сохранят два необычных дома. Один, на проспекте Буденного, 43, построили в 1948 году в стиле сталинского неоклассицизма - строгая блочная четырехэтажка и сейчас привлекает взгляды. А второй дом на 5-й улице Соколиной Горы выделяется колоннами на входных группах. Эти дома планируются к отселению с последующей реконструкцией и перепрофилированием под детский досуговый центр и административно-офисное здание. Всего в столице сохранят более 200 зданий, вошедших в программу реновации.

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