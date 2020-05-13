Синоптики рассказали, когда из Москвы уйдут холода

Холодная погода в российской столице задержится до 25 мая. Затем тепло начнет возвращаться в город.

По данным портала "Метеоновости", среднесуточная температура воздуха первые 12 дней месяца превышала норму на 2-3 градуса, но с 13 мая погода будет отставать от привычных показателей на пять градусов. В обычное русло, говорят синоптики, все вернется только после 25 мая. Как ожидается, ночи станут теплыми - будет около 10 градусов. А в дневные часы воздух начнет прогреваться до 20 градусов.

На этой неделе самым холодным днем станет 14 мая. Температура, по прогнозам метеорологов, вернется к апрельским показателям.