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13.05.2020 11:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики рассказали, когда из Москвы уйдут холода

Текст: Сергей Жуков

Холодная погода в российской столице задержится до 25 мая. Затем тепло начнет возвращаться в город.

Фото: iStock
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По данным портала "Метеоновости", среднесуточная температура воздуха первые 12 дней месяца превышала норму на 2-3 градуса, но с 13 мая погода будет отставать от привычных показателей на пять градусов. В обычное русло, говорят синоптики, все вернется только после 25 мая. Как ожидается, ночи станут теплыми - будет около 10 градусов. А в дневные часы воздух начнет прогреваться до 20 градусов.

На этой неделе самым холодным днем станет 14 мая. Температура, по прогнозам метеорологов, вернется к апрельским показателям.

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